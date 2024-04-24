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Ekonomi

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi

Türkiye'de yılın ilk 3 ayında üretilen otomobillerin yüzde 51,50'si Bursa'daki 2 fabrikada imal edildi.

Sinan Balcıkoca  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi

Bursa

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden yaptığı derlemeye göre, dernek üyesi firmalar, bu senenin ocak-mart döneminde 238 bin 274 otomobil üretti.

Türkiye'nin otomobil üretimine en fazla katkıyı OYAK Renault ve TOFAŞ gibi firmalara ev sahipliği yapan Bursa verdi. OYAK Renault, yılın ilk 3 ayında 84 bin 458 otomobille ülkede en fazla otomobil üreten fabrika oldu.

Kocaeli'deki Hyundai Assan 63 bin 850 adetle ikinci, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota 51 bin 700 otomobil imal ederek üçüncü, Bursa'da kurulu TOFAŞ ise 38 bin 266 otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Toplamda 122 bin 724 otomobilin banttan indirildiği Bursa, Türkiye'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki otomobil üretiminde yüzde 51,50 paya sahip oldu.

Bursa'da banttan indirilen günlük otomobil sayısı ortalaması ise 1363,1 olarak gerçekleşti.

En fazla otomobil ihraç eden firma Hyundai Assan oldu

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam otomobil üretiminin yüzde 64,76'sına karşılık gelen 154 bin 319 otomobil ihraç edildi.

İhracatta 56 bin 883 adetle Hyundai Assan ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki OYAK Renault'un dış satımı 49 bin 71, üçüncü Toyota'nın dış satımı 37 bin 927 ve dördüncü TOFAŞ'ın ihracatı 10 bin 438 adet olarak kayıtlara geçti.

Bursa'dan Türkiye'nin toplam otomobil ihracatına yüzde 38,56 katkı sağlandı.

Bu arada, ocak-mart döneminde Türkiye'den adet bazında günlük dış satım ortalaması 1714,6 olurken, Bursa için bu rakam 661,2 olarak kayıtlara geçti.

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