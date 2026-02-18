Dolar
Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

Serhat Tutak  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:


2022

2023

20242025

1. Çeyrek

11

10

8,98,3

2. Çeyrek

10,6

9,6

8,78,5

3. Çeyrek

10

9,2

8,78,4

4. Çeyrek

10,2

8,7

8,58,2

(Sürecek)

Benzer haberler

