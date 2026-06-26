Türkiye enerji piyasalarında 2025'te üretim, tüketim ve altyapı yatırımlarındaki büyüme sürerken, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlanma ve elektrikli araç ekosistemindeki genişleme yılın en dikkat çeken gelişmeleri oldu.

Türkiye'de enerji piyasalarında geçen yıl yenilenebilir enerji ve yerli üretim öne çıktı Türkiye enerji piyasalarında 2025'te üretim, tüketim ve altyapı yatırımlarındaki büyüme sürerken, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlanma ve elektrikli araç ekosistemindeki genişleme yılın en dikkat çeken gelişmeleri oldu.

Elektrikten doğal gaza, petrolden LPG ve şarj hizmetleri piyasasına kadar birçok alanda büyümenin sürdüğü 2025'te, enerji talebindeki artışın yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımları ve yerli üretimdeki yükseliş de dikkati çekti.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2025 Yılı Piyasa Gelişim Raporları"ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl elektrik, doğal gaz, petrol, LPG ve şarj hizmetleri piyasalarında üretim, tüketim ve altyapı göstergelerinde artış kaydedildi.

Lisanssız elektrik üretiminde yüzde 41,8'lik artış

Elektrik piyasasında 2025'te üretim ve tüketim artışını sürdürürken, lisanssız elektrik üretimindeki yüzde 41,8'lik yükseliş öne çıktı.

EPDK verilerine göre, lisanslı elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artışla 325 bin 707 gigavatsaate yükseldi. Lisanssız elektrik üretimi ise yüzde 41,8 artarak 28 bin 877 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi aynı dönemde yüzde 3,4 artışla 352 bin 510 gigavatsaate yükselirken, faturalanan tüketim yüzde 3,3 artışla 288 bin 480 gigavatsaat oldu.

Kurulu güç tarafında da büyüme devam etti. Lisanslı kurulu güç yüzde 1,8 artışla 99 bin 135 megavata, lisanssız kurulu güç ise yüzde 27 artışla 24 bin 33 megavata yükseldi. Böylece Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 123 bin 168 megavata ulaştı.

Güneş enerjisi doğal gazı geride bıraktı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneş enerjisinin yükselişi 2025'te de devam etti.

Güneş enerjisi kurulu gücü yıl sonu itibarıyla 25 bin 801 megavata ulaşarak 24 bin 162 megavat seviyesindeki doğal gaz santrallerini geride bıraktı ve hidroelektrik santrallerinin ardından ikinci sıraya yerleşti. Hidroelektrik santralleri ise 32 bin 296 megavatla ilk sıradaki yerini korudu.

Yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 123 bin 168 megavata yükselirken, bunun 76 bin 766 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62,3'e ulaştı.

Doğal gaz üretimi yüzde 37,7 arttı

EPDK verilerine göre, Türkiye'de doğal gaz piyasası 2025'te üretim, tüketim ve dış ticaret tarafında büyümesini sürdürdü.

Doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 37,7 artarak 3 milyar 111 milyon standart metreküpe yükselirken, tüketim de yaklaşık 59 milyar standart metreküp olarak gerçekleşti.

Doğal gaz ithalatı 58,3 milyar standart metreküpe ulaşırken, ihracat yüzde 28,5 artışla 2 milyar 284 milyon standart metreküpe çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

İthalatta Rusya en büyük tedarikçi olmayı sürdürürken, Azerbaycan ve ABD ilk üç ülke arasında yer aldı. İran ve Cezayir de Türkiye'nin doğal gaz arzında öne çıkan diğer kaynaklar oldu.

Doğal gaz altyapısında da kapasite artışı devam etti. Yıl sonu itibarıyla yer altı doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 6,3 milyar standart metreküpe, LNG terminallerinin depolama kapasitesi ise 1,05 milyon metreküpe ulaştı.

Ham petrol ithalatı 32 milyon tona yaklaştı

EPDK verilerine göre, petrol piyasasında 2025'te üretim, ithalat, ihracat ve yurt içi satışlarda artış kaydedildi. Ham petrol ithalatı ve rafineri üretimindeki yükseliş sektörün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 6,37 artışla 31 milyon 938 bin tona ulaşırken, toplam petrol ithalatı da yüzde 3,24 yükselişle 50 milyon 322 bin ton olarak gerçekleşti. Ham petrol, toplam ithalat içerisindeki en büyük payını korurken, havacılık yakıtı ithalatı da yüzde 30,54 artış gösterdi.

Türkiye'nin ham petrol ithalatında Rusya yüzde 59,96 ile ilk sıradaki yerini korudu. Bu ülkeyi yüzde 10,04 ile Irak, yüzde 7,49 ile Kazakistan, yüzde 5,16 ile Suudi Arabistan ve yüzde 3,25 ile Nijerya takip etti.

Rafineri üretimi geçen yıl yüzde 8,3 artışla 39 milyon 170 bin tona yükselirken, petrol ürünleri ihracatı yüzde 3,6 artarak 14 milyon 891 bin ton oldu. Yurt içi petrol ürünleri satışları ise yüzde 5,34 artışla 34 milyon 489 bin tona ulaştı. Motorin en fazla tüketilen petrol ürünü olmayı sürdürürken, benzin satışları da yıllık bazda yüzde 16,36 artış kaydetti.

LPG'de yerli üretimin payı güçlendi

EPDK verilerine göre, LPG piyasasında 2025'de yerli üretimin yurt içi piyasadaki payı artış gösterdi. Rafinerilerde LPG üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artarak 990 bin 897 tona yükselirken, üretimin yurt içi satışları karşılama oranı yüzde 25,12'ye çıktı. Üretimin ithalatı karşılama oranı da yüzde 28,86 olarak gerçekleşti.

LPG dış ticaretinde de ihracat performansı güçlendi. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artışla 576 bin 407 tona ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 16,78'e yükseldi.

Türkiye'nin LPG ithalatında Cezayir yüzde 49,8 ile en büyük tedarikçi olmayı sürdürürken, Rusya yüzde 30 ve ABD yüzde 16,6 payla bu ülkeleri izledi.

Yurt içi LPG tüketiminde ise otogaz yaklaşık yüzde 83'lük pazar payıyla liderliğini korudu. Tüplü ve dökme LPG, kalan tüketimin büyük bölümünü oluşturdu.

Elektrikli araç sayısı iki katına çıktı, şarj altyapısı büyümeyi sürdürdü

EPDK verilerine göre, Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi 2025'te güçlü büyümesini sürdürdü. Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre iki katına yaklaşarak 185 bin 513'ten 373 bin 733'e yükseldi. Yıl boyunca her ay ortalama 12 bin ila 18 bin yeni elektrikli araç trafiğe katıldı.

Elektrikli araç parkının genişlemesine paralel olarak şarj altyapısındaki yatırımlar da hız kazandı. Toplam şarj noktası (soket) sayısı 26 bin 46'dan 38 bin 808'e yükselirken, yıl sonu itibarıyla şarj noktalarının yüzde 43'ünü hızlı şarj (DC), yüzde 57'sini ise AC şarj üniteleri oluşturdu. Araç başına düşen şarj gücü ise 7,8 kilovat seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli araç filosunun büyük bölümünü 370 bin 591 adetle otomobiller oluştururken, bunları 2 bin 507 kamyonet, 300 otobüs, 291 minibüs, 28 kamyon ve 16 traktör izledi. Veriler, elektrikli mobilitenin Türkiye'de hem araç sayısı hem de şarj altyapısı bakımından hızlı büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

