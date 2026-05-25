Türkiye'de 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olması bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, Türkiye'de 2026 sezonunun hububat üretimi açısından "güçlü" bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte dane dolum döneminde gerçekleşecek sıcaklık seyri, mayıs yağışlarının dağılımı ve kuraklık riskinin düşük seviyede devam etmesi nihai üretim miktarları açısından belirleyici olacaktır." dedi.

Serpi, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yıla ilişkin bitkisel üretimdeki ilk tahmin verilerini değerlendirdi.

Bu yıl üretim sezonunun, Türkiye'nin hububat üretimi açısından son yılların en dikkat çekici iklim dönemlerinden biri olarak öne çıktığını ifade eden Serpi, özellikle sonbahar döneminden itibaren etkili olan düzenli yağışların, ülke genelinde hububat gelişimini olumlu etkilediğini söyledi.

"Son yarım asrın en radikal meteorolojik tablolarından biri"

Serpi, nisan ayının Türkiye genelinde hububat üretiminde son yarım asrın en radikal meteorolojik tablolarından birini sunduğunu bildirdi. Bu dönemdeki yağışların, bitkinin sapa kalkma ve başaklanma evrelerindeki su ihtiyacını en üst düzeye çıkardığını dile getiren Serpi, bu durumun rekolte projeksiyonlarında kuraklık değişkenini tamamen devre dışı bıraktığını anlattı.

Serpi, buğday ekiliş alanlarının yüzde 37'sine, üretim hacminin ise yüzde 31'ine sahip İç Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışlarının normalinin üzerinde seyrettiğini belirterek, böylece Konya, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Yozgat olmak üzere geniş üretim alanlarında bitki gelişiminin güçlü olduğunun altını çizdi.

Üretimin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışlarının, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep çevrelerinde hububat gelişimini güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Serpi, "Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların güçlü seyretmesiyle, kıraç alanlarda verim beklentileri yükselmiştir. Hatay'da bazı alanlarda dekara 700-800 kilogram seviyelerine ulaşabilecek yüksek verim potansiyelleri öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sezonun hububat üretimi açısından güçlü yıl olacağına inanıyoruz"

Serpi, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de düzenli yağış rejimi sayesinde hububat gelişiminin geçen yıla göre daha olumlu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun yağışların bir yandan bitki gelişimini desteklediği, diğer yandan bazı taban arazilerde ekim gecikmeleri ve lokal drenaj problemlerine neden olduğu görülmektedir. Buna rağmen genel üretim görünümü olumlu seyretmektedir. Mevcut iklim koşullarının mayıs ayı içinde ciddi bir olumsuzluk oluşturmaması halinde Türkiye'nin 2026 üretim sezonunda yaklaşık 23 milyon ton buğday, 8,7 milyon ton arpa rekoltesine ulaşabileceği öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte dane dolum döneminde gerçekleşecek sıcaklık seyri, mayıs yağışlarının dağılımı ve kuraklık riskinin düşük seviyede devam etmesi nihai üretim miktarları açısından belirleyici olacaktır. Ulusal Hububat Konseyi olarak üretimin sürdürülebilirliği, gıda arz güvenliği ve üreticimizin desteklenmesi amacıyla sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu üretim gücü, tarımsal bilgi birikimi ve üreticimizin emeğiyle birlikte 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz."