Türkiye'de 2025'te faal girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Geçici sonuçlara göre 2025'te faal girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet, yüzde 31,6'sı ticaret ve yüzde 12,4’ü sanayi sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2'sini oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 26,1 olarak hesaplandı.

Ticaret sektörü, ciroda yüzde 46,8'lik payla ilk sırada yer buldu. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 17,8 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 28,5 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek üretim değeri imalatta

Geçen yıl üretim değeri, imalatta 27 trilyon 886 milyar lira, ticarette 9 trilyon 134 milyar lira, inşaatta 7 trilyon 976 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ciro payının yüzde 34,3'ünü 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 25,8'ini 1-9, yüzde 19,8'ini 10-49 ve yüzde 20,1'ini 50-249 büyüklük grupları oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 36,4'ünü 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27'sini 250 ve üzeri, yüzde 19,6'sını 10-49 ve yüzde 17'sini 50-249 büyüklük grupları teşkil etti.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 4 milyon 16 bin 59 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2025'te ciro 124 trilyon 816 milyar lira, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar lira olurken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar lira olarak belirlendi. İstihdam ise 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak kaydedildi.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler istihdamın yüzde 47,9'unu, cironun yüzde 35,8'ini oluşturdu.

Öte yandan, TÜİK 2009-2024 dönemindeki bazı geriye dönük seriler ile 2025 yılı kesin sonuçlarını aralıkta yayımlayacak.

