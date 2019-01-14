'Türkiye'de 12 milyar dolarlık birleşme ve satın alma oldu'

Deloitte Türkiye, 2018 yılında yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, Türkiye birleşme ve satın alma pazarının önceki iki yıla göre daha iyi bir performans gösterdiğini ve toplam 12 milyar dolar tutarında işlemin gerçekleştiğini belirtti.

İSTANBUL

Deloitte Türkiye, 2018 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayınladı.

Türkiye'de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2018'de yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, Türkiye birleşme ve satın alma pazarı önceki iki yıla göre daha iyi bir performans gösterdi.

Az sayıdaki büyük ölçekli işlem ve yılın ilk yarısındaki güçlü işlem hacmi sayesinde 2018'de toplam 12 milyar dolar tutarında 256 adet işlem gerçekleşti. İşlem sayısı 2017'deki rekor sayıya göre yüzde 13 azalsa da toplam işlem hacmi yüzde 17 arttı.

Stratejik yatırımcıların ve büyük ölçekli az sayıdaki işlemin öne çıktığı 2018'de en büyük on işlem toplam yıllık işlem hacminin yüzde 63'ünü oluşturdu.

Yabancı yatırımcılar 7,6 milyar dolarlık işleme imza attı

Rapora göre yılın en büyük işlemleri arasında, kapanış ve onay süreci devam eden DenizBank-Emirates NBD Bank (3,2 milyar dolar), U.N. Ro-Ro-DFDS (1,2 milyar dolar), Doğan Medya-Demirören Holding (929 milyon dolar), Oyak Çimento-Taiwan Cement Corporation (640 milyon dolar) işlemleri yer aldı.

Yaklaşık toplam 1 milyar dolar tutarındaki işlem hacmi ile 105 işleme imza atan finansal yatırımcıların hem işlem hacmi hem de bunun toplam yıllık işlem hacmine olan katkısı ise son 10 yılın en düşük seviyelerinden birinde kaldı.

Özel sermaye fonlarının yokluğunda toplam finansal yatırımcı işlem sayısını çok sayıdaki küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri yukarı taşıdı.

Yabancı yatırımcılar 74 adet işlemle 7,6 milyar dolara tekabül eden işleme imza attı. Türk yatırımcıların işlem hacmi ise 182 adet işlemle yaklaşık 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yabancı ve Türk yatırımcıların toplam yıllık işlem hacmine katkısı sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 37 oldu. Buna karşılık işlem sayısına olan katkıları ise sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 71 olarak gerçekleşti.

Piyasada yatırımcı iştahını azaltan çok sayıda faktöre rağmen, yabancı yatırımcıların toplam işlem sayısı bir önceki yıla göre sabit kaldı, ancak 10 yıllık ortalamanın yüzde 20 altında gerçekleşti. Öte yandan, yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi üst üste iki yıl boyunca artış göstererek 2015'ten bu yana toplam yıllık işlem hacmine en yüksek katkıyı sağladı.

Yabancı yatırımcılar tarafından yapılan toplam yatırımın yüzde 66'sını oluşturan, kapanış ve onay süreci devam eden Denizbank, U.N. Ro-Ro ve Oyak Çimento gibi büyük ölçekli işlemler sayesinde, yabancı yatırımcıların yıllık işlem hacmi 2018'de yüzde 38 arttı. Buna karşılık, bu dönemde Türk yatırımcıların inorganik büyümeden ziyade kendi portföylerine odaklandığı görüldü. Türk yatırımcıların yıllık işlem hacmi ise bir önceki yıla oranla oldukça benzer kalırken, işlem sayısı yüzde 19 azaldı.

Avrupalı yatırımcılar işlemlerin yüzde 49'unu oluşturdu

Rapora göre 2015'teki 62 işlemden geçen yıl 36'ya gerileyen Avrupalı yatırımcılar, son yıllarda işlem sayılarında görülen düşüşe rağmen bir kere daha yabancı yatırımcılar arasında en yüksek işlem sayısını gerçekleştirerek, toplam yabancı yatırımcı işlem sayısının yüzde 49'unu oluşturdu.

Kuzey Amerikalı yatırımcılar yılı 16 işlemle tamamladı. Asya Pasifik ve Körfez menşeli yatırımcılar, sırasıyla 13 ve 9 işlemle daha sınırlı katkı sağladı. İşlem değeri bakımından, BAE, Danimarka ve Tayvan menşeli yatırımcılar öne çıktı. İşlem sayısında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İsveç menşeli yatırımcılar ilk sıralarda yer aldı.

Finansal yatırımcıların işlem hacmi yaklaşık 1 milyar dolar

Birleşme ve Satın Almalar Raporu'na göre finansal yatırımcılar yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi ve 105 adet işlemle yıllık işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından önceki yıla göre sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 28 düşüş gösterdi.

Özel sermaye fonlarının yokluğunda, finansal yatırımcıların işlem hacmi ve bunun yıllık toplam işlem hacmine olan katkısı son 10 yılın en düşük seviyelerinden birini gördü.

Bazı büyük çıkış işlemleri dışında, özel sermaye fonlarının yeni satın alma fırsatlarını yakalamak konusunda zorlandığı bir yıl oldu. Öte yandan, girişim sermayesi ve melek yatırımcıların gerçekleştirdiği erken aşama yatırımları genel finansal yatırımcı işlem sayısını yukarı çekti. Bu yatırımcılar 82 adet işlemle yıllık toplam işlem adedinin yüzde 32'sini oluşturdu.

Finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen en büyük işlem 200 milyon dolar tutarındaki D.ream International'ın bir kısım hisselerinin Temasek Hodings ve Metric Capital Partners tarafından satın alınması oldu.

"Yatırımcılar Türkiye'de satın almalar yapmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar, yatırımcı iştahını azaltan ve satın alma süreçlerini sekteye uğratan değişken makro ekonomik koşulların geçen yıl Türkiye'de birleşme ve satın alma pazarını oldukça zorladığını belirtti.

Bununla birlikte, yabancı stratejik yatırımcıların uzun vadeli bakış açılarıyla öne çıkarak, nokta atışı yatırımlar yaptığının altını çizen Vardar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, global ekonomik yavaşlama beklentisi, ticaret ortamındaki belirsizlik, Türk şirketlerinin yüksek borçluluk seviyesi ve mevcut makro ekonomik ortam ihtiyatlı bir yaklaşıma yol açsa da yatırımcıların stratejik bir perspektif ile Türkiye'de satın almalar yapmaya devam edeceğine inanıyoruz. Teknoloji, finansal hizmetler, alt yapı, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde bazı büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Üretim, enerji, kimya ve yiyecek ve içecek sektörleri de hareketli olacaktır."

Muhabir: Gökhan Yıldız