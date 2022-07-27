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Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic" batığı, Belgesel Yönetmeni ve Sualtı Fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
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Ekonomi

Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki bisiklet ihracatı 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ahmet Bayram   | 27.07.2022
Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

Manisa

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.

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