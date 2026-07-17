Türk halı sektörü, yılın ilk yarısında 184 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği 246 milyon 314 bin metrekarelik ihracattan 1 milyar 257 milyon 949 bin dolar gelir elde etti.

Türkiye yılın ilk yarısında 1 milyar 257 milyon dolarlık halı ihraç etti Türk halı sektörü, yılın ilk yarısında 184 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği 246 milyon 314 bin metrekarelik ihracattan 1 milyar 257 milyon 949 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, sektörün ihracatında en büyük payı 978 milyon 986 bin dolarla makine halıları aldı.

Makine halılarını 219 milyon 769 bin dolarla tufte halılar, 54 milyon 637 bin dolarla el halıları ve 4 milyon 557 bin dolarla kilimler izledi. Kilim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 arttı.

Bölgesel bazda en fazla ihracat 379 milyon 888 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapılırken, Orta Doğu 304 milyon 691 bin dolarla ikinci, Avrupa ülkeleri ise 207 milyon 74 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke bazında ise ABD, 350 milyon 755 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. Bu ülkeyi 162 milyon 338 bin dolarla Suudi Arabistan ve 101 milyon 788 bin dolarla İngiltere takip etti.

İhracatta savaş ve lojistik etkisi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, AA muhabirine, Orta Doğu'da yaşanan savaşın lojistik süreçlerini olumsuz etkilediğini ve bunun ihracata yansıdığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine yakın bir performans sergilendiğini belirten Kaplan, ham madde maliyetleri ve lojistikte önemli sorunlar yaşandığını ifade etti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Hem ham madde hem de lojistikte ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. En büyük pazarımız Orta Doğu olduğu için aslında rakamların aynı seviyeleri yakalaması bile sektör adına çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dubai, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yaşanan lojistik ve sevkiyat sorunundan dolayı ortalama 50 konteynere kadar fabrikalarda ürünlerimiz bekliyor. 2 bin dolar olan ortalama nakliye fiyatları şu anda 8-10 bin dolara kadar çıkmış durumda. Bununla ilgili de lojistik desteği bekliyoruz."

"Her şey savaşın seyrine bağlı"

Yüksek ham madde fiyatları, bölgedeki savaş ve mevsimsel talep daralmasının sektörü etkilediğini dile getiren Kaplan, eylül ayından itibaren ihracatta yeniden ivme beklediklerini söyledi.

Kaplan, yıl sonu için 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını belirterek, "Bizim için şu an en önemli denge savaş, ham madde fiyatları ve lojistik. Ne kadar üretebilirsek üretelim, sevkiyat yapamıyorsak bunun bir anlamı olmuyor. Her şey savaşın seyrine bağlı." diye konuştu.