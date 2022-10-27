Türkiye ve Malta’nın fintek ekosistemleri değerlendirildi
"FinTech Ecosystems of Malta and Türkiye" etkinliği Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Finance Malta, Malta Enterprise, Tech.mt ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği iş birliği ile gerçekleştirildi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO), Finance Malta, Malta Enterprise, Tech.mt ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle, Türkiye ve Malta’nın fintek ekosistemleri ve bu çerçevede yatırım ortamının bugünü ve geleceği üzerine "FinTech Ecosystems of Malta and Türkiye" başlıklı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ofis, Türkiye’nin finans sektörü kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla başlattığı webinar serisine devam ediyor. Finans Ofisi’nin ilkini Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat'ta çevrim içi düzenlediği webinar serisinin 2'ncisi, Malta’nın ilgili kurumlarının iş birliğinde 26 Ekim'de yapıldı. Katılımcılar, etkinliği ilgiyle izledi.
Türkiye ve Malta’nın fintek sektörlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak ile Malta’nın Türkiye Büyükelçisi Theresa Cutajar tarafından yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymak, 2016'da 12 milyon dolar olan Türkiye’nin yıllık fintek yatırımının 2022'de 64 milyon dolara yükseldiğini vurgulayarak, Malta ile Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin önemine dikkati çekti.
Malta kurumlarının ardından CBFO İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Dr. Serkan Yüksel, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Yönetimi Direktörü Hasan Kömürcü, CBFO finteklerden sorumlu Proje Müdürü Gencay Karaman ve TÖDEB Komite Sorumlusu İrem Mutlu’nun sunumları ile yer aldığı etkinlikte, İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, Türkiye’nin fintek vizyonu ile Türkiye’nin ve Malta’nın fintek ekosistemleri ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, başlattığı webinar serisine, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.