Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango İhalesi duyurusu
Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde teklifler toplanmış ve değerlendirme devam etmektedir." denildi.
İstanbul
Türkiye Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı ve değerlendirmenin devam ettiği belirtildi.
Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği anımsatıldı.
Açıklamada, haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.