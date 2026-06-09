Türkiye-Suriye iş dünyasını bir araya getiren "AA Kent Ekonomileri Zirvesi" başladı

[1/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol 2) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (ortada) tarafından, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'a (sağ 2) tablo hediye edildi. Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) yer aldı.

[2/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta), konuşmacı olarak yer aldı.

[3/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın (solda) moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar (ortada) konuşmacı olarak yer aldı.

[4/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın (solda) moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar (ortada) konuşmacı olarak yer aldı.

[5/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın (fotoğrafta) moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi.

[6/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın (solda) moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar (ortada) konuşmacı olarak yer aldı.

[7/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar konuşmacı olarak yer aldı.

[8/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar (fotoğrafta) konuşmacı olarak yer aldı.

[9/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ilk oturumu AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın (solda) moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

[10/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin zirvenin açılışında konuşma yaptı.

[11/11] "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin zirvenin açılışında konuşma yaptı.