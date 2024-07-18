Türkiye, Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildirdi.
Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti.
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