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Ekonomi

Türkiye, Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak

Fuat Kabakcı  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Türkiye, Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti.

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