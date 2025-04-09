Türkiye-Şili 2. Dönem KEK Toplantısı 27 yıl sonra yapıldı
Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 27 yıl sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirildi.
Ankara
Bakanlık'taki toplantıda iki ülke arasında karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli kararlar alındı.
Ekonomik, finansal ve ticari alanlar başta olmak üzere birçok sektörde işbirliğini daha ileriye taşıma konusunda mutabakata varılan toplantıda, ticaret, yatırımlar, sanayi, savunma, tarım, sivil havacılık, enerji ve kültür alanlarında işbirliğini içeren "Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü" imzalandı.
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