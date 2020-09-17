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Ekonomi

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Türkiye Sigorta 36 bölgede 2 bin 600 çalışanıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 17.09.2020
Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Türkiye Sigorta 36 bölgede 2 bin 600 çalışanıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı

İstanbul

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada"Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

Türkiye Sigorta Başkanı Benli, şöyle devam etti:

"Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız. (İstihdam) Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz."

BES

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlarla ilgili şunları söyledi:

"Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler."

Benli, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nin büyüklüğü 160 milyar lira, toplamda 12,5 milyon katılımcı var sistemde. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyara çıkması muhtemel." dedi.

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