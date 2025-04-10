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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni"nde konuşuyor
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Ekonomi

Türkiye Petrolleri, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Türkiye Petrolleri, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak

Ankara

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