Türkiye Petrolleri, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.
Ankara
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