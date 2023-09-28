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Ekonomi

Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edecek

Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Zeynep Beyza Kılıç  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edecek

Ankara

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı."

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen törenle BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile East Gas Energy Trading şirketi Genel Müdürü Nicolai Gaborak'ın anlaşmaya imza attıklarına işaret edilerek, "Boru hattı vasıtasıyla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’ya doğal gaz ihracatına dair kritik anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, 1 Ekim tarihinde başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz aktaracak." ifadesine yer verildi.

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