Türkiye komşularına 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
Komşu ülkelere bu yılın 9 ayında en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı.
Ankara
Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın 9 ayında yaptığı dış satımın tutarı 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 441 milyon dolar seviyesindeydi.
9 aylık dönemde en fazla ihracat 5 milyar 15 milyon 967 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 738 milyon 643 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 241 milyon 788 bin dolarla Yunanistan takip etti.
Bu dönemde en az ihracat ise 670 milyon 985 bin dolarla Suriye'ye gerçekleştirildi.
İlk sırada "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü var
Türkiye'nin 9 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-eylül döneminde 6 komşu ülkeye 1 milyar 769 milyon 94 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 295 milyon 930 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 984 milyon 677 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.
İhracatı en az olan sektörler ise 5 milyon 938 bin dolarla "gemi ve yat", 6 milyon 936 bin dolarla "süs bitkileri" ve 7 milyon 991 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri" olarak sıralandı.
Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahcivan ve Ermenistan.
Nahcivan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.
Bu yılın ocak-eylül döneminde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri ve sektörlere göre dağılımı şöyle:
Sektörler/ülke
İran
Yunanistan
Irak
Suriye
Bulgaristan
Gürcistan
Toplam (bin dolar)
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
258.457,05
276.771,87
705.910,58
115.567,75
204.495,32
207.891,04
1.769.094
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
68.021,01
22.165,63
960.420,69
199.819,35
23.885,27
21.618,36
1.295.930
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
129.622,03
56.922,58
603.769,81
22.284,69
83.806,45
88.271,33
984.677
Çelik
31.598,34
157.391,14
389.788,91
41.034,59
177.674,36
94.626,72
892.114
Elektrik Elektronik
80.847,14
132.530,93
292.539,13
31.544,44
119.409,88
58.267,46
715.139
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
8.039,99
83.796,14
346.000,90
22.123,53
97.267,75
60.058,98
617.287
Demir ve Demir Dışı Metaller
31.360,37
57.034,20
242.600,40
11.099,49
210.379,08
59.785,69
612.259
Makine ve Aksamları
175.741,58
28.278,00
195.057,19
8.146,04
83.969,95
93.217,53
584.410
Tekstil ve Hammaddeleri
151.026,57
81.005,94
64.801,39
18.979,96
228.134,13
35.841,15
579.789
Otomotiv Endüstrisi
59.555,52
131.023,45
132.775,68
25.777,07
148.377,92
54.480,77
551.990
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
447,10
62.069,26
317.482,03
62.256,73
2.510,64
16.013,28
460.779
İklimlendirme Sanayii
45.712,87
31.094,84
127.498,35
6.237,96
50.528,52
51.188,75
312.261
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
10.534,55
33.222,80
74.321,72
34.227,76
47.673,54
40.722,45
240.703
Madencilik Ürünleri
28.809,25
12.248,97
47.775,38
3.158,20
136.719,36
9.082,35
237.794
Yaş Meyve ve Sebze
417,86
3.396,82
113.743,39
25.201,42
52.787,68
23.330,32
218.877
Meyve Sebze Mamulleri
3.570,65
16.330,04
121.767,28
22.820,53
13.272,34
5.049,87
182.811
Tütün
78.424,12
1.130,45
55.763,91
12.431,95
2.509,05
465,23
150.725
Halı
23.409,36
6.558,34
60.861,98
2.746,43
5.235,67
2.329,82
101.142
Deri ve Deri Mamulleri
1.795,51
11.079,41
53.304,56
2.855,08
16.297,19
8.339,25
93.671
Mücevher
318,61
10.045,36
47.138,27
1,64
15.867,07
1.243,43
74.614
Kuru Meyve ve Mamulleri
19,42
5.851,47
30.695,35
978,26
1.907,56
1.102,31
40.554
Zeytin ve Zeytinyağı
319,95
107,85619
22.337,88
1043,55739
5.823,27
324,39
29.957
Fındık ve Mamulleri
197,70
14.071,46
3.202,70
140,80
4.321,29
260,68
22.195
Savunma ve Havacılık Sanayii
2.453,63
2.219,42
691,86
41,66
3.226,52
3.773,08
12.406
Diğer Sanayi Ürünleri
897,48
2.130,72
2.191,37
403,11
965,38
1.403,25
7.991
Süs Bitkileri ve Mam.
200,77
9,89
2.676,90
55,89
1.404,79
2.588,20
6.936
Gemi ve Yat
430,33
3.300,96
849,86
6,87
193,44
1.156,44
5.938
Toplam (bin dolar)
1.192.229
1.241.788
5.015.967
670.985
1.738.643
942.432
10.802.044