TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak

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Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak

TÜİK,(Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 27.07.2020
Türkiye İstatistik Kurumu: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını bildirdi.

Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, "turizm istatistikleri" kapsamında başta turizm gelir ve gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin, gezi niteliklerinin belirlenmesi amacıyla sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla "çıkış yapan ziyaretçiler" ve "vatandaş giriş" anketleri uygulanıyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde anket çalışmaları gerçekleştirilemedi.

Bu kapsamda 29 Temmuz'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, verilerin elde edildiği anketlerin yapılamaması sebebiyle yayımlanamayacak.

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