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Ekonomi

Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını bildirdi.

Mert Davut  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından Umman temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."

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