Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya gelerek, savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi alanında niyet mektubu imzalandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya gelerek, savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Görgün, Mısır heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlıkta ağırladıklarını belirten Görgün, görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

Görgün, bu temaslar kapsamında iki ülke arasında gelecek dönemde yürütülecek işbirliğinin çerçevesini belirleyecek bir niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Başkan Görgün, atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi alanında geliştirilecek işbirliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün ayrıca, verimli görüşmeler dolayısıyla Mısırlı Bakan Zahir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.