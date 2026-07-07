Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri resmen başlatıldı Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılması kapsamında, her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatıldığı belirtildi.

Geçen ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun iki ülke arasında kapsamlı bir STA'ya yönelik görüşmelerin başlatıldığına dair "Ortak Bakanlar Bildirisi"ni yayımladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke liderleri bugün yaptıkları açıklama ile Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesini hedefleyerek, STA görüşmelerinin resmen başlatılması talimatını vermişlerdir. Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA'nın müzakerelerinin başlatılmasıyla, bir sonraki aşamaya geçmektedir."

Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, küresel alanda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve Kanada ile ekonomik işbirliğini geliştirecek bir anlaşma için yoğun çaba harcanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki haftalarda her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürütecektir. Her iki ülke yetkilileri, yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır."