Dolar
26.67
Euro
29.06
Altın
1,945.02
ETH/USDT
1,707.70
BTC/USDT
27,250.00
BIST 100
7,951.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılıyor TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Ekonomi

Türkiye ile BAE arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek

Onay süreçleri tamamlanan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)" yarın yürürlüğe girecek.

Mustafa Çalkaya  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Türkiye ile BAE arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurlarında imzalanan anlaşmanın iç onay süreçleri bugün Resmi Gazete'de yer alan kararlarla tamamlandı.

Yarından itibaren iki ülkede de yürürlüğe girecek anlaşma ile mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının yüzde 80'i taraflarca taviz kapsamına alındı.

Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildi.

Anlaşma, özellikle bölge ülkeleriyle yeni kurulacak işbirlikleriyle üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıyor.

Söz konusu anlaşmanın öncelikle bölgesel anlamda ticaretin artmasına daha sonra ise ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması için güçlü bir enstrüman olarak tasarlandı. Bu kapsamda, iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

BAE, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda olup müteahhitlikten gastronomiye ve lojistiğe, finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması bu ülkede başarılı işlere imza atıyor.

BAE'nin kamu iştirakleri ve firmaları Türkiye'de pek çok sektörde aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor, Söz konusu ülkenin yurt içindeki yeni yatırımlarının ve ticari işbirliklerinin sayısı katlanarak artıyor.

Anlaşma Türkiye'nin güçlü olduğu hizmetleri de kapsıyor

KEOA ile Türkiye ve BAE'nin ticari ve ekonomik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını barındıran anlaşma ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve işbirlikleri ile ekonomik öngörülebilirliğin artırılarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor. Hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da KEOA'da yer alıyor.

Anlaşmanın metnine ve eklerine Ticaret Bakanlığına ait "https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/onay-sureci-tamamlanan-stalar" linkinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı
Bakan Tunç: Kira davaları, kat mülkiyetinden ve komşuluk hukukundan doğan davalar arabuluculuk kapsamında olacak
Bursa'da sosyal medyaya yansıyan iki olayla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da bazı ilçelerde elektrikli skuterlerin hızı düşürüldü

Benzer haberler

Türkiye ile BAE arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek

Türkiye ile BAE arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek

Türkiye ile BAE arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin gümrük tarifeleri düzenlendi

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ekonomik ilişkilerinde yeni dönem yarın başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri diplomatlarının yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor

Birleşik Arap Emirlikleri diplomatlarının yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'nin The National gazetesi için makale kaleme aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'nin The National gazetesi için makale kaleme aldı
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle söz etti

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle söz etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet