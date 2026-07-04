Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.

Türkiye ile AB arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni adım Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile e-ticarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birlik ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık." ifadesini kullandı.

Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."