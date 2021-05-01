Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu

Türkiye, iç hatta son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) listesinde birinci sıraya yerleşti.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 01.05.2021
Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu

İstanbul

EUROCONTROL'un 29 Nisan uçuş trafiği raporuna göre, Türkiye iç hatta günlük ortalama 752 uçuş gerçekleştirerek, bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada lider oldu.

Türkiye'yi, 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti.

Raporda, ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığı ve son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165'e yükseldiği, Türkiye'nin, iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinciliğe yükseldiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını
Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Benzer haberler

Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu

Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu

Bulgaristan Müslümanları 'Kardeşlik Sofrası'nda buluştu

Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete’de

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Son 24 saatte 'e-Başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

Son 24 saatte 'e-Başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti