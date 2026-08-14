Hyundai Motor Avrupa Üst Yöneticisi Martinet, yeni tam elektrikli model IONIQ 3'ün seri üretiminin başladığı Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasının, markanın Avrupa'daki rekabet stratejisinde her zaman önemli bir değer olduğunu söyledi.

Türkiye, Hyundai'nin Avrupa'daki elektrikli otomobil üretim üssü oldu Hyundai Motor Avrupa Üst Yöneticisi Martinet, yeni tam elektrikli model IONIQ 3'ün seri üretiminin başladığı Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasının, markanın Avrupa'daki rekabet stratejisinde her zaman önemli bir değer olduğunu söyledi.

Hyundai Motor Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Martinet, yeni tam elektrikli model IONIQ 3'ün seri üretiminin başladığı Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasının, markanın Avrupa'daki rekabet stratejisinde her zaman önemli bir değer olduğunu söyledi.

Hyundai Motor Türkiye'nin Kocaeli İzmit'teki fabrikasında, markanın yeni tam elektrikli modeli IONIQ 3'ün seri üretimine başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaklaşık iki yıllık bir çalışma ve 1000'den fazla mühendisin emeğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında, fabrikanın yüzde 50'sinden fazlası modernize edilerek elektrikli araç üretimine uygun hale getirildi.

Markanın geliştirdiği Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) da ilk kez İzmit'teki tesise entegre edildi. Tesis bünyesinde kurulan 30 bin metrekarelik yeni batarya üretim fabrikası ise 27 robotik sistem ve 300 kişilik ek istihdamla aracın uzun menzilli versiyonlarının bataryalarını doğrudan yerinde üretmeye başladı.

Yılda 200 bin adedi aşan üretim kapasitesiyle fabrika, üreteceği IONIQ 3 modellerinin yaklaşık yüzde 85'ini Avrupa'daki 40'tan fazla ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

Hyundai Motor Avrupa CEO'su Xavier Martinet, etkinlikte AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin markanın Avrupa'daki rekabet stratejisinde her zaman önemli bir değer olduğunu belirtti.

Martinet, yeni tam elektrikli modeli IONIQ 3'ün seri üretiminin Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasının Avrupa'daki rekabet stratejisinde her zaman önemli bir değer olduğunu aktararak, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde hem Avrupa hem de Türkiye için başarılı hikayemizin büyük bir parçası olacak." ifadesini kullandı.

Martinet, İzmit fabrikasının Avrupa için kritik bir merkez haline geldiğine dikkati çekti.

Otomotiv sektörünün elektrifikasyona yöneldiğini ve bu dönüşümde pazar hızının tahmin edilmesinin zor olduğunu ifade eden Martinet, müşteri taleplerine göre esnek bir üretim modeli kurguladıklarını anlattı.

Martinet, Avrupa genelinde elektrikli araç talebinde durgunluk yaşandığına yönelik iddialara katılmadığını vurgulayarak, satışların her yıl artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Geçmişte elektrikli araçların yüksek maliyetler nedeniyle daha çok büyük modellerde sunulduğunu anımsatan Martinet, "Artık doğru özelliklere, sınıfının en iyi menziline ve uygun maliyete sahip teklifler sunabiliyoruz. IONIQ 3'ün tasarımı ve donanımıyla pazarda gerçekten bir fark yaratacağına yürekten inanıyorum. Türkiye fiyatı da çok yakında belli olacak." şeklinde konuştu.

Martinet, Hyundai'nin elektrikli modellerini üretmek için geliştirdiği Elektrikli Global Modüler Platformu'na (E-GMP) ve şirketin son 30 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlara değinerek, araçları satıldıkları pazara yakın bir yerde üretmenin verimliliği artırdığını ve müşteri geri bildirimlerinin fabrikaya hızla ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa bölgesinde satılan araçların yüzde 75'inin bölgedeki iki fabrikadan geldiğine işaret eden Martinet, bu güçlü tedarik yapısını korumanın şirket için büyük önem taşıdığını söyledi.

Martinet, 1997'de kurulan ve markanın Güney Kore dışındaki ilk fabrikası olma özelliğini taşıyan İzmit fabrikasının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "O zamandan beri bu fabrikayı geliştirmek için 1,7 milyar dolar yatırım yaptık. 50 bin adetle başlayan üretim kapasitesi bugün yılda 200 bin adedi aştı. Biz sadece söz vermek değil, müşterilerimize somut çözümler sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Grup bünyesinde değer zincirinin tüm yönlerini kapsayan yaklaşık 70 şirket bulunduğunu ve kendi çelik, çip ve bataryalarının bir kısmını ürettiklerini belirten Martinet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortaya çıkabilecek sorunları önceden öngörebilme ve hafifletici planlar geliştirme yeteneğine sahibiz. Pazarda bir sorun yaşanırsa bundan biz de etkileniriz ancak rakiplerimizden çok daha az zarar görürüz. Kovid-19 salgını sonrası Avrupa'daki çip krizinde de rakiplerimiz zorlanırken biz pazar payımızı ciddi oranda artırmıştık. Aynı nedenler gelecekte de aynı sonuçları doğurabilir."

"Hyundai, 2030'a kadar küresel çapta elektrikli araç satışlarını önemli derecede artırmayı planlıyor"

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel de İzmit'teki fabrikalarında tam elektrikli IONIQ 3 modelinin üretimine başlamalarıyla, Türkiye'deki otomotiv endüstrisine ve ekosistemine önemli katkılarda bulunacaklarını belirtti.

"Global üreticiler arasında Türkiye'de elektrikli araç üreten ilk markayız" diyen Berkel, markanın Türkiye'de 29 yılı aşkın süredir üretim gerçekleştirdiğini ve gelecek yıl 30. yıllarını kutlayacaklarını söyledi.

i20 ve Bayon modellerinin ardından tam elektrikli IONIQ 3'ün de hattan indiğini hatırlatan Berkel, bu modelin, markanın hem Avrupa hem de Türkiye'deki elektrikli araç stratejisinde kritik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Berkel, proje üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışıldığını ve 1000'den fazla mühendisin görev aldığını aktararak, IONIQ 3 üretimi için fabrikanın yüzde 50'sinden fazlasının modernize edildiğini bildirdi.

Hyundai'nin elektrikli modellerini üretmek için geliştirdiği Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) Türkiye'deki fabrikaya kazandırdıklarına dikkati çeken Berkel, esnek ve geliştirilebilir yapıdaki bu platform sayesinde Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelecek taleplere göre fabrikada ilerleyen dönemlerde farklı modellerin de üretilebilme kabiliyetine kavuştuğunu kaydetti.

Berkel, üretilen araçların büyük bölümünün dış pazarlara gönderileceği bilgisini paylaşarak, "Ağırlıklı pazarımız Avrupa. Ürettiğimiz IONIQ 3'lerin neredeyse yüzde 80-85'ini Avrupa'daki 40'tan fazla ülkeye ihraç edeceğiz, geri kalanını ise iç piyasada satacağız. Hyundai, 2030'a kadar küresel çapta elektrikli araç satışlarını önemli derecede artırmayı planlıyor. Bu büyüme stratejisinde IONIQ 3'ün ve Türkiye'deki üretimin rolü çok büyük." ifadelerini kullandı.

Tesiste aynı zamanda çok önemli bir batarya yatırımının da devreye alındığını belirten Berkel, sözlerine şöyle devam etti:

"IONIQ 3 modelimiz iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Halihazırda hattan çıkan uzun menzilli versiyonun bataryası doğrudan burada üretiliyor. Fabrikamızın içinde 30 bin metrekarelik alanda kurulan batarya tesisinde 27 robot görev yapıyor ve 300 kişilik ek istihdam sağlandı. Sadece elektrikli araç değil, batarya fabrikası kurarak da Türkiye'ye çok önemli bir yatırım yapmış olduk."

Berkel, Avrupa'da ve Türkiye'de tüketicilerin IONIQ 3'e yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, aracı gelecek ay satışa sunacaklarını, temel amaçlarının Türk tüketicisinin araca hem donanım hem de fiyat anlamında kolayca ulaşabilmesini sağlamak olduğunu ve bu doğrultuda pazara en rekabetçi fiyatla girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.