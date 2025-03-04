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Ekonomi

Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1,5 milyar doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 6 aylık döneminde bu üründen 1,5 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1,5 milyar doları aşkın gelir sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 520 milyon 642 bin 135 dolar karşılığında 186 bin 828 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 209 milyon 487 bin 609 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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