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Ekonomi

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Mert Davut  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

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