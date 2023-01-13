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Ekonomi

Türkiye çekici ihracatında iki yıl üst üste rekor kırdı

Türkiye'nin otomotiv sektörü, çekici grubunda en iyi ihracat performansını sergilediği 2021'in ardından geçen sene yeni bir rekora imza attı.

Sinan Balcıkoca   | 13.01.2023
Türkiye çekici ihracatında iki yıl üst üste rekor kırdı

Bursa

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'de 75 ülkeye çekici satıldı.

Çekici ihracatı geçen yıl 2021'e göre yüzde 71,3 artarak 1 milyar 28 milyon 54 bin dolardan 1 milyar 761 milyon dolara yükseldi.

Sektörün geçen yıl ulaştığı bu dış satım tutarı, 2021'de elde edilen rekorun ardından Cumhuriyet tarihinin yıllık bazdaki en yüksek çekici ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, geçen yıl en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım, 2021'e kıyasla yüzde 29,5 artarak 216 milyon 49 bin dolardan 279 milyon 743 bin dolara çıktı.

Polonya'ya ihracat ise yüzde 20,1 artışla 184 milyon 626 bin dolardan 221 milyon 717 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya dış satım yüzde 111,2 artış kaydederek 99 milyon 976 bin dolardan 211 milyon 119 bin dolara yükseldi.

Almanya, Polonya ve Fransa'ya yapılan dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 40,46'sını oluşturdu.

İlk 10'da yer alan İspanya'ya 163 milyon 563 bin, İtalya'ya 151 milyon 622 bin, Birleşik Krallık'a 120 milyon 88 bin, Belçika'ya 117 milyon 4 bin, Slovenya'ya 62 milyon 164 bin, Portekiz'e 54 milyon 439 bin, Hollanda'ya ise 46 milyon 262 bin dolarlık çekici gönderildi. Birleşik Krallık'a 2021'de çekici ihracatı olmamıştı.

İsviçre ve Danimarka'ya ihracatta büyük artış

Sektör temsilcileri, geçen sene bazı ülkelere ihracatı büyük oranda artırdı.

İsviçre'ye ihracat 156 bin dolardan 15 milyon 581 bin dolara, Danimarka'ya dış satım 157 bin dolardan 9 milyon 657 bin dolara, İran'a ihracat 197 bin dolardan 8 milyon 333 bin dolara, Kazakistan'a dış satım 181 bin dolardan 6 milyon 863 bin dolara yükseldi.

2021'de hiç ihracat yapılmayan Norveç, İsveç, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Tunus, Brezilya, Estonya, Malta, Arjantin, Arnavutluk, Şili, Senegal, Lübnan, Benin, Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Mali'ye de geçen sene çekici satıldı.

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