Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı
Türkiye Bankalar Birliği, vatandaşlara kısa mesajla gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.
İstanbul
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.
SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım. pic.twitter.com/ciO9ygzhqR— Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) June 3, 2020
Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.