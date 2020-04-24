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Ekonomi

Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 24.04.2020
Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu

Brüksel

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı giysi ithalat verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri geçen yıl 3'üncü ülkelerden toplam 80 milyar avroluk giysi ithal etti.

AB ülkeleri arasında giysi ithalatında Almanya 19 milyar avro ile ilk sırada yer aldı. Giysi ithalatında Almanya'yı, 13 milyar avro ile İspanya, 11 milyar avro ile Fransa, 10 milyar avro ile Hollanda ve 8 milyar avro ile İtalya izledi.

Bu dönemde AB ülkelerine en fazla giysi ihraç eden ülke Çin oldu. Çin, 2019'da AB'ye toplam 23 milyar avroluk giysi ihracatı gerçekleştirdi. Onu en yakın 15 milyar avro ile Bangladeş izledi. Türkiye ise toplam 9 milyar avroluk giysi ihracatı ile 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye'yi 5 milyar avro ile AB'den ayrılan İngiltere ve 4 milyar avro ile Hindistan izledi.

Böylece, AB ülkelerinin giysi ithalatının yüzde 29'unu Çin, yüzde 19'unu Bangladeş, yüzde 11'ini Türkiye, yüzde 6'sını İngiltere ve yüzde 5'ini Hindistan gerçekleştirdi.

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