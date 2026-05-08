Turkcell'in "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Turkcell'in geleceğin teknoloji liderlerini desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" proje yarışmasının ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törende, yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

Türkiye'de üniversitelilere yönelik en kapsamlı proje yarışması olan "Yarının Teknoloji Liderleri"nde birinci olan "SIGNIFY" projesi 1 milyon lira, ikinci MEMOVISION projesi 800 bin lira, üçüncü SMELLCONTROL projesi ise 600 bin lirayla ödüllendirildi.

Ayrıca, jüri tarafından belirlenen CYBERKIDS, ENERATICS ve KazAI projelerine de 300 bin liralık para ödülü takdim edildi.

Yarının Teknoloji Liderleri'nin geliştirdiği projeler

Yarışmada birincilik ödülünü "Signify" projesi kazanırken, proje, işitme engelli bireylerin bankacılık ve sağlık gibi temel hizmetlerde tercümana bağımlı kalmamalarını hedefliyor. Signify, mahremiyet ve iletişim kopukluğunu, yapay zeka destekli çift yönlü anlık çeviriyle ortadan kaldırmayı sağlıyor.

İkinciliği ise dijital reklamcılıkta içeriklerin etkisini ölçmek için kullanılan kampanya sonrası yöntemlerin maliyetli ve yavaş olması sorununa çözüm getiren "MEMOVISION" kazandı.

"Smellcontrol" projesi ise üçüncülük ödülünü kazanırken, proje, endüstriyel tesisler ve kentsel alanlardaki gaz sızıntıları ile uçucu organik bileşiklerin (VOC) geleneksel yöntemlerle ayırt edilememesi sorununu, çoklu gaz karışımlarını eş zamanlı analiz ederek çözmeyi amaçlıyor.

İlk 3'ün yanı sıra 300'er bin lira para ödülüne layık görülen projelerde ise "Sosyal Okuryazarlılık" ödülüne "Cyberkids" projesi layık görüldü. Proje, internet kullanım yaşının düşmesiyle çocukların maruz kaldığı siber zorbalık, veri ihlalleri ve oltalama (phishing) gibi tehditleri, çocukların bilişsel seviyesine uygun oyunlaştırılmış yöntemlerle önlemeyi amaçlıyor.

"Sürdürülebilir Gelecek" ödülünü "ENERATICS" projesi alırken, proje, veri merkezlerinde enerji maliyeti ve karbon ayak izini düşürmek için IT iş yükü, soğutma (HVAC) ve batarya sistemlerini koordine eden gerçek zamanlı bir enerji orkestrasyon katmanı sunuyor.

"Ölçeklenme Potansiyeli" ödülünün sahibi "KazAI" projesi oldu. Proje, trafik kazaları sonrası manuel yürütülen ve haftalar sürebilen hasar tespiti, kusur oranı belirleme ve maliyet hesaplama süreçlerini dijitalleştirerek, operasyonel yükü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

En temel yaklaşım "teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek"

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna 30 yıldan uzun süredir öncülük ettiklerini söyledi.

Koç, bu yolculukta Turkcell'i Türkiye'nin teknoloji lideri yapan en temel yaklaşımın ise "teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek" olduğunu ifade etti.

Turkcell için teknolojinin, bir insanın hayatına dokunduğunda, bir ihtiyaca cevap verdiğinde ya da bir gencin önünde yeni bir kapı açtığında gerçek anlamını bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"'Yarının Teknoloji Liderleri' proje yarışması da bu anlayışın somutlaşmış hali. Gençlerimizden aldığımız motivasyonla bu yıl yarışmanın kapsamını daha da genişlettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de projemizi açtık. 71 ilden 161 üniversitenin katılımıyla toplam 829 proje yarıştı. Yarının Teknoloji Lideri olmak için geliştirilen projelerin sayısı geçen yılın iki katını aştı. Bu başarının arkasında güçlü bir ekosistem var. Devletimizin ortaya koyduğu vizyon, sağladığı destek ve açtığı alan, gençlerimizin yolunu açıyor. Kamu, üniversite ve özel sektörün aynı hedefte buluştuğu bu yapı, ülkemizin teknoloji yolculuğuna hız kazandırıyor."

Koç, bir fikre sahip çıkmanın, yarına sahip çıkmak olduğunu ve bu cesaretin herhangi bir ödülden daha değerli olduğunu dile getirerek, yalnızca ödül alanlar değil, fikrinin peşinden gitme cesareti gösteren herkesin bu yarışmanın kazananı olduğunu kaydetti.

Ortaya koyulan her fikrin, yazılan her bir kodun, Türkiye'nin güçlü yarınlarına atılmış birer imza olduğuna işaret eden Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bundan böyle de sizlerin yanında olmaya ve 'Turkcell ile Yarınlar Senin!' demeye devam edeceğiz. Ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımızı, finale kalan 12 ekibi ve başvuru yapan her bir gencimizi yürekten kutluyorum. Bu vesileyle vizyonlarıyla bu sürece yön veren sayın Bakanımıza ve devletimizin değerli temsilcilerine saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Erkan Durdu liderliğindeki insan kaynakları ekiplerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli jürimize ve üniversitelerimize teşekkür ediyorum."

Ödül kazanan ekipleri jüri belirledi

Yarının Teknoloji Liderleri'nin ikinci yıl jürisinde, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ile Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç yer aldı.

Ayrıca TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, Bağımsız Mühendislik Danışmanı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, TAZI AI Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan da jüri üyesi olarak ödül kazanan ekipleri belirledi.