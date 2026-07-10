Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zeka için veri merkezlerinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "En son Google Cloud ile 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık ve Ankara'da 3 büyük veri merkezi inşa ediyoruz." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Koç, yapay zeka alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını anlattı Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zeka için veri merkezlerinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "En son Google Cloud ile 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık ve Ankara'da 3 büyük veri merkezi inşa ediyoruz." dedi.

Koç, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) ev sahipliğinde düzenlenen "İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi”ne (AI for Good) katılmak için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi'ne birçok ülke ve firmanın katıldığını aktaran Koç, "Burada da Türkiye'yi temsil ettik ve sunumumuzda özellikle ülkemizin yapay zeka alanında yaptıklarından bahsettik." ifadesini kullandı.

Koç, yapay zekanın bazı firmaların tekelinde kalmaması ve herkes tarafından kullanılması gereken bir teknoloji olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin en büyük teknoloji firması olarak bizler de bu anlamda vatandaşlarımıza ve Türkiye'de yapay zekanın nasıl kullanılması gerektiğini, etik değerlerin nasıl yapay zeka sisteminin içine konulması gerektiğini anlattık. Böylece hem doğulu hem batılı teknolojilerle beraber biz yapay zekada da bölgesel bir teknoloji sağlayıcısı olacağımızı bütün dünyaya duyurmuş olduk." diye konuştu.

Yapay zekanın artık hayatın her alanına girdiğine değinen Koç, birçok bileşeni olmasının yapay zekanın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Koç, "Biz bu bileşenleri 5 farklı bileşen olarak belirliyoruz. İlk bileşeni enerji, ikinci bileşeni çipler, üçüncü bileşeni veri merkezleri, dördüncü bileşeni modeller ve beşinci bileşeni de uygulamalar. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman herkes son bileşeni olan uygulama kısmında. Çünkü hepimiz işimizi kolaylaştıran bazı uygulamaları kullanıyoruz. Ancak bu uygulamaların olabilmesi için önce onların altında bir model oluşması lazım." dedi.

Dünyada genel olarak yapay zeka modellerinin büyük firmalar tarafından oluşturulduğuna dikkati çeken Koç, Turkcell'in de Türkiye'de, Türkçeye uygun modeller geliştirerek müşterilerine sunacağını dile getirdi.

Koç, verinin nerede tutulacağının yapay zekayla ilgili en önemli başlıklardan biri olduğunun altını çizerek "Türkiye'nin Turkcell'i olarak veri merkezlerinde çok büyük yatırımlar yapıyoruz. En son Google Cloud ile 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık ve Ankara'da 3 büyük veri merkezi inşa ediyoruz. Yapay zekanın olmazsa olmazı veri merkezi işinde de Turkcell çok büyük yatırımlar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çip endüstrisinin de önemini vurgulayan Koç, çipin dünyada belli firmalar tarafından yapılabildiğini, kendilerinin bunları hem doğulu hem de batılı tedarikçilerden alarak, Türkiye'de dengeli bir politikayla çip tedarikinde de sorun yaşamadıklarını anlattı.

Koç, yapay zeka konusunda enerjinin önemine işaret ederek "Enerji olmazsa yapay zeka çalışmaz. Onun için de yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu anda 250 milyon dolarlık yatırım yaparak, Türkiye'de güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerji santralleri kuruyoruz. Böylece yapay zekanın olmazsa olmazı enerjiyi de sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

"Özellikle tekrarlanabilir işlerde yapay zekanın kullanımını çok net görebiliyoruz"

Turkcell'in yazılım geliştirme alanında da faaliyet yürüttüğünü aktaran Koç, yapay zekanın, işleri daha verimli yapmalarını sağlayacağını söyledi.

Koç, "Mesela 2025'te Turkcell'de yazılan kodun, yazılımın yüzde 25'ini yapay zeka yazdı. Yani her 4 satırın 1 satırını yapay zeka yazdı. Tabii bu da ne yaptı? Bizim yazılımcılarımızın daha zor problemlere yoğunlaşmasını ve onların verimliliğinin artmasını sağladı. Özellikle tekrarlanabilir işlerde yapay zekanın kullanımını çok net görebiliyoruz. Özellikle kodlamada da çok fazla tekrarlanabilir iş var, bunları yapay zeka ile yapmaya başladık. Daha hızlı üretim yapabiliyoruz. Kodlarımızı ve yazılımlarımızı daha hızlı sisteme verebiliyoruz." dedi.

"Network planlama" olarak bilinen ve hangi yere ne kadar kapasite verecekleri konusunda da yapay zekayı kullandıklarını kaydeden Koç, yapay zekanın özellikle telekom sektöründe kullanıcı deneyimini artıracak altyapılarda kullanılmasının da önemine işaret etti.

Koç, "Yapay zekayla beraber artık biz her müşterimize farklı bir deneyim sunabileceğiz. Onun ihtiyaçlarına göre gece ve gündüz farklı, interneti hızlı kullandığı zaman veya yavaş kullandığı zaman farklı deneyimler sunabileceğimiz bir altyapıya doğru gidiyoruz​​​​​​​. Ondan dolayı her müşterimizi, yapay zekayla deneyim anlamında en üst seviyeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.