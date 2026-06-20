Türk yatırımcıların 128 ülkede 2 bin 251 yatırımı bulunuyor

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2025 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik "Yurt Dışı Yatırım Anketi" yaptı. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 251 yatırımın sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar olarak tespit edildi. 2024'te yatırımların sermaye pozisyonu 60,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 72,1 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 251 yatırımın 846'sının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 464'ünün "diğer Avrupa ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü. Öne çıkan diğer bölgeler ise 256 ile Yakın ve Orta Doğu Asya, 246 ile diğer Asya ülkeleri ve 220 ile Kuzey Amerika ülkeleri oldu.

AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38,3

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38,3 olurken, diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 20,8 olarak hesaplandı.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 53,1 pay ve 36,7 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB ülkelerini "diğer Avrupa ülkeleri" yüzde 26,2 pay ve 18,1 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika'da yüzde 5,62 ve 3,9 milyar dolar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "diğer Asya ülkeleri"nde yüzde 5,59 pay ve 3,9 milyar dolar tutarında Türk yatırımı bulunuyor. Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerini içeren Yakın ve Orta Doğu Asya bölgesi yatırımlar içinde yüzde 4,04 pay ve 2,8 milyar dolar sermaye pozisyonuna sahip oldu.

Türkiye'den söz konusu yatırımlara 2025'te yapılan ihracatın 10,7 milyar dolar, ithalatın ise 8,1 milyar dolar olduğu belirlendi.

İlk sırada Hollanda var

Geçen yıl sonu itibarıyla, toplam 128 ülkede doğrudan Türk yatırımı bulunuyor. İlk sırada, 223 yatırım ve 26 milyar 142 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 4 yatırım ve 4 milyar 787 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Jersey bölgesi takip etti. Listede ayrıca Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 125 yatırım ve 3 milyar 903 milyon dolarlık, ABD 209 yatırım ve 3 milyar 808 milyon dolarlık yatırım tutarıyla öne çıktı.

Türkiye'de, yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 62'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faaliyetlerin en ağırlıklı bölümünü ise holding şirketlerinin faaliyetleri oluşturdu.

Finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 7,8'lik payla madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,2 ile ana metal sanayisi, yüzde 3,8 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 2,9 ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 2,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ve yüzde 1,6'lık payla inşaat faaliyetleri izledi.