Türk Telekomdan 17,2 milyar lira karla yılın ilk yarısında güçlü performans Türk Telekom, 2026'nın ikinci çeyreğinde 6 milyar lira net kar açıklarken, yılın ilk yarısındaki toplam net karını 17,2 milyar liraya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2026'nın ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 9,3 artışla 72,8 milyar liraya yükselten Türk Telekomun, yılın ilk yarısındaki konsolide gelirleri 142,2 milyar lira oldu.

Türk Telekomun 2026 ikinci çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 29,4 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 40,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde net karı 6 milyar lira olan Türk Telekomun, yılın ilk yarısındaki net karı yıllık 17,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Toplam abone sayısı 57,6 milyona yükseldi

Söz konusu çeyrekte 5G ve fiber yatırımlarına hız veren Türk Telekom, güneş enerjisi yatırımları hariç 23,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Şirketin yılın ilk yarısında güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artışla 41,4 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızda internet erişimi sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Telekomun 2026 ikinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 571 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34,6 milyon haneye ulaştı. Şirketin 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 64'e yükseldi.

Kullanıcı memnuniyetini merkeze alan çalışmaları ve başarılı 5G lansmanıyla Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında yılın ilk yarısını lider tamamlayan Türk Telekom, aynı dönemde mobil abone sayısını 32,7 milyona, toplam abone sayısını ise 57,6 milyona yükseltti.

"Türkiye'nin iletişim ve teknoloji ekosistemindeki liderliğimizi sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etmek amacıyla faaliyetlerine ve yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda yılın ilk yarısını güçlü gelir büyümesi ve karlılıkla tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Şahin, "Nisan ayında tüm Türkiye çapında hayata geçirdiğimiz 5G servislerimiz ile 5G'li müşterilerimizin trafik artışı devam etti. Sabit iş kolumuzda müşterilerimize sunduğumuz yüksek kapasite ve hız paketlerimizi sağlayan fiber yatırımlarımız sayesinde güçlü gelir büyümemizi devam ettirdik. Sabit internet, kurumsal data ve BT çözümleri, gelirlerimizdeki artış büyümeye önemli katkı sağladı. Ana iş kollarımızdaki güçlü performansımıza ek olarak, ikinci çeyrekte yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliğine imza attık ve Türkiye'nin iletişim ve teknoloji ekosistemindeki liderliğimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Şahin, şirket olarak ulaşımdan üretime, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda teknoloji birikimleriyle sektörlerin dönüşümünü sağlayarak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunduklarının altını çizdi.

"Kültürel mirasımızı teknolojiyle geleceğe taşıyacağız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında müze ve ören yerlerinin uçtan uca dijitalleşmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Şahin, "Fiber altyapıdan veri güvenliğine, müze mağazalarından dijital ödeme sistemlerine kadar uzanan kapsamlı dönüşümle kültürel mirasımızı teknolojiyle geleceğe taşıyacağız. Aynı dönemde, Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanarak, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekledik. Finansal büyüme stratejimizi, çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızla yöneterek hem paydaşlarımız için hem de gelecek nesiller için yaşayacak kalıcı bir 'değer' üretmeye odaklanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, teknoloji birikimleri, uzman kadroları ve güçlü yatırımlarıyla Türkiye'yi yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kullanıcı memnuniyeti odaklı yaklaşımları ve yatırımlarıyla mobil abone kazanımındaki yükselişlerini sürdürdüklerinin altını çizen Şahin, "1 Nisan'da Türkiye'de 5G'nin kullanıma açılmasıyla giriş yaptığımız yılın ikinci çeyreğini mobil numara taşıma pazarında liderlikle tamamladık. 'Herkes için 5G' anlayışımızla başarılı bir şekilde yürüttüğümüz 5G lansman sürecimizin devamında 5G'yi zenginleştirilmiş tarife seçenekleriyle abonelerimizle buluşturarak, yeni dönemde de mobildeki oyun kurucu rolümüzü pekiştirdik." bilgisini verdi.

"Geleceğin inşası için sorumluluk alıyoruz"

Nisan ayında Türkiye çapında hayata geçirdikleri 5G servisleriyle 5G'li kullanıcıların trafik artışının devam ettiğini aktaran Şahin, ilerleyen dönemde uyumlu cihaz ve aktif kullanım oranlarındaki artışla 5G yatırımlarını mobil segmentteki büyümelerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Şahin, geleceğin inşası için önemli bir sorumluluk aldıklarını, teknoloji birikimleri, Ar-Ge faaliyetleri ve akademik yayınlarıyla Türkiye'nin yarınları için çalıştıklarını ifade etti.

Yerli teknoloji ekosistemlerinin büyümesine öncülük ettiklerine, geleceğe değer katacak proje ve işbirliklerine imza attıklarına dikkati çeken Şahin, şunları aktardı:

"Bu kapsamda çok önemli bir adım atarak, yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile stratejik bir işbirliği başlattık. Bu kapsamda 5G ekosistemini destekleyecek yüksek katma değerli yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ilerleyen aşamalarda yerli haberleşme cihazlarıyla haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturduk. Ülkemizin haberleşme teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme gibi süreçleri kapsayan sürdürülebilir bir ekosistemi oluşturmayı ve yarınlara değerli miras bırakmayı amaçlıyoruz. Teknolojide kendi kendine yeten bir Türkiye için sorumluluk almaya ve dijital geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

"Yeşil dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz"

Bu toprakların köklü kurumlarından biri olarak kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve Türkiye'nin milli servetini yarınlara aktarmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak değil, tüm iş stratejilerimizin kalbinde yer alan en önemli unsur olarak konumlandırıyoruz. Disiplinli finansal yönetimimizi ve güçlü operasyonel faaliyetlerimizi, insanı merkeze alan değer odaklı bir anlayışla hayata geçiriyoruz. 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporumuzu ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımlayarak, finansal ve operasyonel performansımızın yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansımızı, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve uzun vadeli hedeflerimizi kapsamlı şekilde ortaya koyduk. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın yansıması olarak Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer aldık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı küresel raporlama standartlarına uygun biçimde şeffaf bir şekilde ortaya koyarak, yeşil dönüşümde de öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz."