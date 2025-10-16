Dolar
41.85
Euro
48.96
Altın
4,270.02
ETH/USDT
3,978.30
BTC/USDT
110,134.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı'ndan yola çıkan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan "17. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı açıklarına ulaştı
logo
Ekonomi, Teknoloji

Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı

Türk Telekom CEO'su Önal, 5G ihalesinin Türkiye'nin dijital geleceğe yönelik güçlü vizyonunu ortaya koyan bir adım olduğunu belirterek, "İhaleyle Türk Telekom tarafından Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üstünde bir değer katılmış oldu." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

Ankara

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 5G ihalesi sonrası AA muhabirine, 5G frekans ihalesiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir döneme tanıklık edildiğini söyledi.

İhalenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önderliğinde ve BTK'nin titiz çalışmalarıyla hayata geçirildiğini dile getiren Önal, "5G ihalesi Türkiye'nin teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığını ve dijital geleceğe yönelik güçlü vizyonunu ortaya koyan önemli bir adım oldu. Türk Telekom olarak 5G için son yıllarda AR-GE çalışmalarımız vardı. 5G denemelerimiz, saha testlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor birkaç yıldır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Önal, Türk Telekomun 185 yıllık bir şirket olduğunu belirterek, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü olmak istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesini Türk Telekomun inşa ettiğini anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Uzaktan ameliyat, otonom traktör, canlı 5G maç yayını, ilk hologram basın toplantısı gibi sektörde ilkleri hayatta geçirdik. Bugün 515 bin kilometrelik fiber ağımız var. Baz istasyonlarımızın da yüzde 55'i fibere bağlı, teknoloji birikimimiz, yenilikçi uygulamalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Türk Telekom olarak bugüne kadar yaptığınız her yatırımı Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımız var."

"Bütün paketlerde tam da planladığımız şekilde frekansları aldık"

Önal, 2050'ye kadar sabit hizmetler imtiyazının uzatıldığını anımsatarak, bu imtiyazın uzamasıyla ülke ekonomisine 20 milyar doların üstünde katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi.

5G ihalesinin ülke ekonomisi açısından kazanımlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü ihaleyle Türk Telekom tarafından Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üstünde bir değer katılmış oldu. İhalenin sonuçları bizim açımızdan mutluluk verici. Çünkü en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans almış olduk ihalede. 5G'de de abone bazına en fazla kapasiteye sahip operatör olmaya taşıdı bizi bugünkü ihale. Bütün paketlerde tam da planladığımız şekilde frekansları aldık. En iyi müşteri deneyimini sunma noktasındaki motivasyonumuzu ve pozisyonumuzu güçlendirdi. 1 Nisan 2026'daki ilk canlıya geçişe kadar birçok kullanım senaryomuz (use case) birçok denemelerimiz olacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin dijital dönüşümü için çok önemli bir köşeyi dönmüş olduk."

Önal, ihale sonrası özellikle nüfusun yoğun olduğu üniversitelere, organize sanayi bölgelerine, endüstrilerin geliştiği yerlere, sağlık merkezlerine, kültür sanat merkezlerine ve sonrasında da kırsala doğru yatırım yapılacağını bildirdi.

5G ihalesi öncesinde yatırımlara başladıklarını anlatan Önal şunları kaydetti:

"Şimdi daha da hızlanarak bu frekanslar çerçevesinde şekillendireceğiz. 5G'ye uyumlu telefon sayısını artırmak gibi bir hedefimiz var. Bugün satılan her iki telefondan birisi 5G'ye uyumlu. Düzey olarak baktığımızda 4,5G'ye geçişteki düzeyin üstünde bir düzey var şu an 5G'ye uyumlu telefon sahipliği noktasında. Dolayısıyla bunun hızlıca artmasına dönük elbette teşvik edici kampanyalar olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı

Türk Telekom 5G ile Türk ekonomisine 1 milyar doların üzerinde değer kattı

Vodafone 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacak

10 soruda "5G teknolojisi"

5G çağı başlıyor: Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolculuğunda kritik eşik

5G çağı başlıyor: Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolculuğunda kritik eşik
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot bölgedeki çalışmalar tamamlandı

Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot bölgedeki çalışmalar tamamlandı
Bakan Uraloğlu, 5G'nin birçok alanda dönüşümün anahtarı olacağını bildirdi

Bakan Uraloğlu, 5G'nin birçok alanda dönüşümün anahtarı olacağını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet