Türk teknoloji konferansı "Road to Global 2026" küresel bir arenaya dönüşüyor Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Ersoy Soyer, Avrupa'daki tek Türk teknoloji konferansı olan Road to Global'e Hindistan, Kore ve Japonya'dan gelen ilginin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu konferans, teknoloji ve iş dünyasının devlerini buluşturacak.

Etkinlik boyunca dünya devleri global pazarlara açılırken "Nasıl başardılar?", "Neleri doğru yaptılar?", "Nerelerde hata yaptılar?" ve "Farklı pazarlara giderken yeni planları neler?" gibi kritik soruları samimiyetle cevaplayacak.

Katılımcılar, globalleşme yolculuğunda yapılan hatalardan ders çıkarırken geleceğin stratejilerini ilk ağızdan dinleme şansı yakalayacak ve yeni işbirlikleri için adımlarını atacak.

Geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen Road to Global, ekosistemde büyük bir fark yarattı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan veriler, başarının somut göstergesi oldu.

Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Ersoy Soyer, AA muhabirine, Road to Global'in kurulması fikrinin aslında bir hayal kırıklığından çıktığını belirtti.

Her yıl Avrupa'da düzenlenen onlarca teknoloji ve girişimcilik etkinliğini yerinde takip ettiğini ifade eden Soyer, "Çoğunun aynı şablona sıkıştığını görüyorum. Dev fuar alanları, eş zamanlı çok sahne, değerli konuşmacılar ama gerçek bir bağlantı ve iş birliği ne yazık ki kurulamıyor. Birinin sahnesinden çıkıp diğerini yakalamaya çalışıyorsunuz. Kalabalık topluluklar ama ne yazık ki bir derinlik ve bağlantı eksikliği yaşanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Soyer, Türk şirketleri ve iş insanlarının bu etkinliklere katıldığını, ciddi bütçeler ayırdığını ancak sahnede yer alamadıklarını ve yetkinliklerini sergileyemediklerini vurguladı.

Türk şirketleri ve iş insanlarının bu etkinliklerde sadece izleyici ve katılımcı olarak bulunduğuna dikkati çeken Soyer, "Oysa Türk şirketleri ve girişimcileri harika ürünlere ve hizmetlere sahipler ve anlatacakları çok şey var. Kendilerinin hissedecekleri doğru bir platformları bulunmuyordu." dedi.

Soyer, Türkiye'de "Global ol" sözünün çok sık söylendiğini ancak bu söylemlerin genellikle o adımı hiç atmamış insanlardan geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İş insanlarımız yeni bir dil öğrenmekten, yabancı bir pazarda varlık göstermekten, çok kültürlü bir ekip yönetmekten çekiniyor, bu çok anlaşılır ama bunu kimse yüksek sesle söylemiyor. Road to Global bu gerçeği sahneye taşımak için kuruldu. 'Global oldunuz, peki nasıl oldunuz?' 'Nerelerde hatalar yaptınız ve o kültürlere adaptasyonu nasıl sağladınız?' sorularının cevabını, deneyimi birebir yaşamış büyük kurum ve yöneticilerden dinlemek için bir alan açtık."

"Teorisyen değil, pratisyen arıyoruz"

Road to Global'in sunduğu imkanlara değinen Ersoy Soyer, şunları kaydetti:

"Tek sahne, net bir akış ve gerçek içerik. Konuşmacı seçiminde tek kriterimiz şu:'Bu kişi bir pazara girdi, bir şeyi başardı ya da bir bedel ödedi ve bunu dürüstçe paylaşabilir mi?' Gerçek ve doğru deneyimlere odaklıyız. Teorisyen değil, pratisyen arıyoruz. Katılımcı sabah geldiğinde akşama kadar programı takip edebiliyor, konuşmacılarla doğrudan bağ kurarken yatırımcıyla aynı masaya oturabiliyor. İlk günü her zaman Investor Breakfast ile açıyoruz 09.00-10.30 arası yatırımcılar, girişimciler ve kurumların bir arada özel bir ortamda buluştuğu, samimiyet düzeyinin çok yüksek olduğu bir format. Birçok etkinlikte kurulamayan bağlantılar o kahvaltıda rahatça kuruluyor. Bu sayede gerçek işbirlikleri ortaya çıkıyor. Temel amacımız farklı pazarlara erişmek için ortak sinerjiler oluşturmak ve kurumlar arasındaki ticaret hacimlerini artırmak. Ardından paneller ve farklı oturumlarda uluslararası pazarlardaki deneyim ve stratejileri konuşuyoruz. Çeşitli workshoplar ve inovasyon merkezlerinin fırsatları, sağladıkları imkanlar ve bağlantılara sahip olunmasına aracılık ediyoruz."

Soyer, 2025 yılında düzenlenen Road to Global'e ilişkin olarak da "Beklentilerimizin çok ötesinde bir ilk yılı deneyimledik." dedi.

ViennaUP Startup Festivali bünyesinde yer alarak 90 ülkeden 15 bin profesyonelin katıldığı Avrupa'nın önemli teknoloji festivallerinden birinin düzenleyicileri arasına girdiklerini belirten Soyer, bu çerçevede Road to Global'e ev sahipliği yapılmasının kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Soyer, şu bilgileri paylaştı:

"İlk yılımızda, 25 ülkeden 50 uluslararası konuşmacı ağırladık. APY Ventures, Türk Hava Yolları, Invest Austria, Vienna Business Agency, Bosch Siemens Group, Özbekistan Devlet Fonu ve JCI destekçilerimiz arasındaydı. Etkinlik sırasında Özbekistan Devlet Fonu, Domino Ventures ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaparak yeni bir fon kurdular. Bazı Türk girişimciler 400 bin avronun üzerinden anlaşmalar imzalayarak Avrupa pazarına ilk adımlarını attılar. Bunlar bizim için soyut hedefler değil, somut çıktılar. Bu zirvede doğru insanların bir araya geldiğini kanıtlayan veriler. Ayrıca ülkemiz adına bu değeri oluşturabilmekte hepimizi gururlandıran bir adım."

Bu yıl Tech Summit iş birliğiyle çok daha büyük bir yapıya geçtiklerini bildiren Soyer, WKO Wien - Viyana Ticaret Odası'nda, 20-21 Mayıs'ta, 1500'den fazla katılımcıyla ikinci yılı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Ersoy Soyer, hedeflerinin 50 milyon dolar üzerinde işbirliği oluşturmak olduğunu belirterek, "Hindistan, Kore ve Japonya'dan gelen ilgi bizi heyecanlandırıyor. Road to Global'in bir Avrupa-İngiltere-ABD pazarı platformundan gerçek anlamda küresel bir arenaya dönüştüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Kendi yatırımlarından bahseden Soyer, 2025 yılında Hollanda'da Westure Ventures yatırım şirketini Asteks ile beraber kurduklarını bildirdi.

Soyer, sadece sermaye değil, uluslararası ekosisteme erişim sağlayan bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

Şu ana kadar enerji sektöründe hızla büyüyen Ankara merkezli Werer Energy'e ve sigorta teknolojisi alanında büyüyen Tamamlıyo'ya yatırım yaptıklarını söyleyen Soyer, 2026'da fintech ağırlıklı yatırımlar planladıklarını kaydetti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji ortaklıkları tarafında ise Amerikalı Proto Hologram şirketiyle Türkiye pazarı için yeni ürünler geliştiriyoruz. Fransız şirketlerle e-sim teknolojisinde ortaklıklarımız var. Amerika'da ses teknolojileri alanında 8 milyar dolarlık değerlemeye sahip önde gelen bir yapay zeka şirketleriyle teknik ortaklık anlaşmamızı tamamladık yıl içinde bunu duyuracağız."

"Viyana'nın Türkiye ile köklü ekonomik ve kültürel bağları var"

Projelerinin Viyana’dan hareket etmesinin bir tesadüf olmadığını belirten Ersoy Soyer, Avrupa'nın ortasında, hem doğu hem batıya eşit mesafede bir merkez olduğunu dile getirdi.

Soyer, uluslararası kuruluşların, büyükelçiliklerin, Avrupa sermayesinin buluştuğu bir şehir olduğunu aktardı.

Viyana'nın Türkiye ile köklü ekonomik ve kültürel bağları olduğunu söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir köprü şehri arıyorduk ve Viyana bize bu imkanları sağladı. Road to Global adı üzerinde bir yolculuğu ve kapıları açmayı ifade ediyor. Gelen teklifler ve organizasyonun büyümesi sonrası farklı ülkelerde de yakın zamanda etkinliklerimizi düzenlemeyi planlıyor ve daha çok kurumun birlikte iş ortaklıkları kurmasını amaçlıyoruz.Türkiye'de farklı sektörlerde inovasyon alanında çalışmalar gerçekleştirmiş ve birçok ödülle onurlandırılmıştık ama bir noktada şunu fark ettim; Türkiye'de bir şeyi iyi yapmak tek başına yeterli olmuyor, bu yetkinliklerimizi dünyaya taşıyabilmek gerekiyor. O adımı atmak için buradayız ve daha büyük hedefler için çalışmaya devam ediyoruz."

Soyer, 2026 yılının politik açıdan çalkantılı bir yıl olacağını belirtti.

Yılın ikinci yarısına çok daha umutlu baktığını vurgulayan Soyer, şöyle devam etti:

"Road to Global ve Local to Global serileri Almanya, Avusturya, Hollanda, Türkiye ve Fransa'da devam edecek. Nexrone, Westure ve Road to Global olarak üç noktada da girişimlere ve kurumlara destekler sağlamaya devam edeceğiz. Silikon Vadisi'nde, Asya'da, Körfez'de kapılar açılıyor. 'Global ol' demek kolay. Biz o yolun nasıl oluşması gerektiğini işaret etmeye odaklıyız. Her yıl biraz daha iyisini oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Paydaşlar ve şirketlerimize edindiğimiz bu birikimi aktararak onların yolculuğuna katkıda bulunmaktan ve destek olmaktan keyif duyuyoruz."