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Ekonomi

Türk makarnacılar bu yılki yüksek buğday rekoltesini ihracata yansıtmak istiyor

Dünyada İtalya'nın ardından en fazla ihracat yapan Türk makarna sektörü, bu yıl yüksek buğday rekoltesini ihracata yansıtmayı hedefliyor.

Fırat Özdemir  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Türk makarnacılar bu yılki yüksek buğday rekoltesini ihracata yansıtmak istiyor

Gaziantep

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, AA muhabirine, Türkiye'de yıllık 2,5 milyon ton seviyesinde makarna üretildiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'den 1 milyar dolara yakın makarna ihracatının yapıldığını ifade eden Göymen, her geçen gün artan sektör ihracatının ilk 5 ayda 379 milyon 475 bin doları bulduğunu belirtti.


Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Göymen, Türkiye'nin yılda 1,2 milyon ton makarna ihraç ettiğini anlatarak, "Dünyada makarna ihracatında Türkiye 2. sırada. Avrupa Birliği'nin Türk makarnasına uyguladığı kota nedeniyle Avrupa ülkelerine 20 bin ton ihracat yapabiliyoruz. Sektörümüzün ihracatına baktığımızda bu oran gerçekten çok düşük. Bunun artırılması hususunda da Ticaret Bakanlığına gerekli çalışmaların yapılması için müracaatlar yapıldı, çalışma yürütüyoruz." dedi.

Sektörün güçlü ve yenilikçi üretim tesisi ve ürün çeşitliliğiyle her ülkenin isteği ve talebini karşılayabildiğini aktaran Göymen, yılda 160 civarında ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti.

Buğdayda son 5 yılın en iyi mahsulü alınıyor

Bu yıl yaşanan yağışlarla buğday veriminin artığına dikkati çeken Göymen, şunları kaydetti:

"Bu yıl buğdayın kalite ve miktar anlamında yeterliliği çok iyi. Son 5 yılın en iyi mahsulünü alıyoruz. Çiftçilerimiz gerçekten buğdayına, toprağına bakmış. Kıraç arazilerde geçen yıllarda dönümüne 150-200 kilogram arpa rekoltesi vardı, buğday rekoltesi ise 200-300 kilogram civarındaydı. Şu an aldığımız bilgiler bizi hakikaten mutlu ediyor. Kıraç arazide dönümüne 500 kilogram buğday alıyorlar. Su olduğunda ortalama 700 kilogramı bulacak. Yağışlar ilk başta iyi değildi, kuraklık tehlikesi atlattık. Fakat sonradan yağışlarla şükürler olsun ki ürün toparladı."

"Buğday rekoltesi sebebiyle sevinç içerisindeyiz"

Göymen, açıklanan buğday alım fiyatının çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:

"Buğday rekoltesi sebebiyle sevinç içerisindeyiz. Çünkü son 3-4 yıldır hep ithal ederek bir şekilde idare etmek zorunda kaldık. Türkiye buğdayda kendine yeten bir ülke. Biz yerli piyasaya ithal ettiğimiz buğdaydan makarna üretmedik, hep iç pazardan alırız. Türkiye makarna ihracatında ikinci ve şu anda rekora doğru koşuyor. Bu rekora koşarken çiftçimizin ürettiği ürün iç piyasayı karşılıyor, dışarıyı karşılamadığı için bir kısmını ithal ediyoruz. Bu yıl inşallah kendi buğdayımızla ihracatın tamamını yapmanın mutluluğunu yaşayacağız."

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