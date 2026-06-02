Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin asfaltında rekor yolculuğu yaptı Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomobiller, motosikletler, otobüs ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan yeni dış lastik ihracatı dikkati çekici seviyeye ulaştı.

Sektörün ihracatı 2021'de 1,7 milyar dolara yaklaşırken 2022'de 1 milyar 849 milyon dolara yükseldi. Dış satım 2023'te 1 milyar 822 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 781 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lastik ihracatı geçen yıl ise 1 milyar 894 milyon dolara yükselerek verilerin derlendiği dönem itibarıyla rekor seviyeyi gördü.

Bu yılın 4 ayında da dış lastik ihracatı 637 milyon 344 bin dolara ulaştı. Veriler, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı konumunu sürdürdüğünü gösterdi.

155 ülkeye lastik satışı

Türkiye, geçen yıl 155 ülkeye lastik ihraç etti. En çok dış satımın yapıldığı bölgeler arasında Avrupa ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda en çok lastik ihracatı 336 milyon 428 bin dolarla Almanya'ya yapıldı.

Bu ülkeyi 177 milyon 851 bin dolarla İtalya ve 116 milyon 704 bin dolarla Fransa izledi.

Fransa'nın ardından 99 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık, 96 milyon 968 bin dolarla İspanya geldi.

En fazla ihracat otomobil lastiğinde

Ürünlerin alt detaylarına bakıldığında, otomobil dış lastiğinin 865 milyon 524 bin dolarla ilk sırada geldiği görüldü.

Otomobil lastiklerini, 790 milyon 179 bin dolarla otobüs ve kamyon dış lastiği, 147 milyon 52 bin dolarla tarım, orman taşıtları ve bunların makinelerinde kullanılan lastiklerin ihracatı izledi.

Yarış otomobili lastiği ihracatında İtalya ilk sırada

Yarış otomobili lastiği ihracatı da dikkati çekti. Türkiye, 2025'te 24 ülkeye 43 milyon 83 bin dolarlık yarış otomobili lastiği gönderdi.

Söz konusu ürünün en çok ihraç edildiği ülke 20 milyon 268 bin dolarla İtalya olurken bu ülkeyi 5 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık ve 5 milyon 657 bin dolarla ABD takip etti.

Böylece 3 ülkeye yapılan ihracat 31 milyon 801 bin dolara ulaştı. Bu tutarın, toplam yarış otomobili lastiği ihracatı içindeki payı yüzde 73,8 oldu.

