Türk kozmetik üreticileri güneş bakım ürünlerinde küresel pazardaki gücünü artırıyor

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının sektör raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor.

Kalite bakımından dünya standartlarında üretim yapan sektör, ürün güvenliği ve iyi imalat uygulamalarıyla hem yurt dışı pazarlara uyum kapasitesini artırıyor hem de bu pazardaki konumunu geliştiriyor.

Sektörde son yıllarda dünya genelinde özellikle güneş bakım ürünlerine yönelik talep hızla artıyor. Tüketiciler, güneş koruma ürünlerini artık sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanıyor. Bu kullanıma paralel olarak Türkiye ve dünyadaki güneş ürünleri pazarı da büyüme gösteriyor.

"Türkiye, güneş ürünlerinde bölgesel üretim merkezi olma potansiyeline sahip"

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan da konuya ilişkin değerlendirmesinde güneş bakım ürünlerine yönelik farkındalığın önemli ölçüde arttığını söyledi.

Son dönemde pazarda yüksek koruma faktörlü güneş koruyucuların yanı sıra hassas ciltlere yönelik, günlük kullanıma uygun ve cilt bakımını güneş korumasıyla birleştiren çok fonksiyonlu ürünlerin öne çıktığını anlatan Arslan, Türk üreticilerin de güçlü altyapıları ve ürün geliştirme kabiliyetleriyle bu beklentilere hızla uyum sağlayarak uluslararası standartlarda ürünler geliştirdiğini ifade etti.

Arslan, Türk kozmetik sektörünün kalite standartlarıyla küresel pazarlarda güçlü bir konumda olduğunu dile getirerek, "Güneş bakım ürünlerinde yerli üreticilerimiz hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de birçok ülkeye katma değerli ürünler ihraç ediyor. Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Balkanlar ve Türk cumhuriyetleri, ihracatta öne çıkan pazarlarımız arasında yer alıyor. Güneş koruyucuların yanı sıra güneş sonrası bakım ürünleri ve SPF (güneş koruma faktörü) içeren günlük cilt bakım ürünlerinde de önemli üretim kapasitesine sahibiz." dedi.

Yerli üreticilerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla kalite odaklı üretimi, mevzuata uyumu ve ihracat odaklı çalışmaları desteklediklerini belirten Arslan, Türkiye'nin güneş bakım ürünlerinde bölgesel bir üretim ve AR-GE merkezi olma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Arslan, ülkenin genç ve nitelikli insan kaynağının, coğrafi konumunun ve yenilikçilik ekosisteminin bu alanda avantaj sağladığını söyledi.

Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin sektörde daha da güçlenmesi gerektiğine işaret eden Arslan, "AR-GE yatırımlarının desteklenmesi, ihracatı teşvik edecek uygulamaların yaygınlaştırılması ve uluslararası rekabet gücünü artıracak politikaların devam etmesi, sektörümüz açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Anadolu'nun bitkisel zenginliği markalarımız için avantaj"

Arslan, gelecek 5 yılda sektöre yön verecek en önemli başlıkların "bilim temelli inovasyon", "sürdürülebilir üretim" ve "yeni nesil ürün teknolojileri" olacağını ifade etti.

Tüketicilerin artık üründe sadece koruma faktörü aramadığını, güvenilirliğe, içeriğe ve ürünün çevresel etkilerine daha fazla önem verdiğini anlatan Arslan, AR-GE yatırımlarını artıran, sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen ve katma değerli ürünler geliştiren firmaların, hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet avantajı sağlayacağına dikkati çekti.

Arslan, doğal içerikli, güvenilir ve yüksek katma değerli ürünlere yönelik küresel talebin arttığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, zengin bitki çeşitliliği, yerel bitkisel kaynakları, güçlü üretim altyapısı ve ürün geliştirme kabiliyetiyle bu talebe cevap verebilir. Anadolu'nun bitkisel zenginliğini bilimsel çalışmalarla katma değerli güneş bakım ürünlerine dönüştürmek, uluslararası pazarlarda markalarımıza önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır."