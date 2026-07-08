Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yetkilileri ile Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili başkanlığındaki heyet İstanbul'da bir araya geldi.

Türk konut üreticileri ile Ummanlı heyet ortak yatırım fırsatlarını görüştü Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yetkilileri ile Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili başkanlığındaki heyet İstanbul'da bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KONUTDER üyesi şirketlerin temsilcilerinin hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ve Umman arasında gayrimenkul geliştirme, şehircilik, yatırım ve ortak proje geliştirme fırsatları ele alındı.

Umman'ın kamu kurumları, yatırım kuruluşları ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin üst düzey temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin yer aldığı görüşmeye, bu ülkenin önde gelen yatırımcıları ve gayrimenkul geliştiricileri katıldı.

Toplantıda konuşan Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Shueili, Türkiye'nin Umman halkı için güven duyulan ve büyük saygı gören bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin şehircilik ve gayrimenkul geliştirme alanındaki tecrübesini yakından takip ettiklerini aktardı.

Son bir hafta içerisinde çok sayıda Türk şirketi ve kamu kurumu ile bir araya geldiklerini kaydeden Shueili, "Umman'ın Vizyon 2040 hedefleri doğrultusunda şehircilik, turizm ve gayrimenkul sektörünü ekonomik çeşitlenmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Türk geliştiriciler ile Ummanlı yatırımcılar arasında kurulacak ortaklıkların her iki ülke için de önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz. KONUTDER üyelerini Umman'da hayata geçirilen ve geliştirilmesi planlanan projeleri yerinde incelemek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Umman'a bekliyoruz." diye konuştu.

Shueili, KONUTDER üyelerini 5-8 Ekim'de Umman'da düzenlenecek Urban October-Urban, Home&Build Expo'ya (şehir, ev ve yapı fuarı) davet ederek, fuarın iki ülkenin gayrimenkul sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olabileceğini bildirdi.

"İki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları bulunuyor"

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz da Türkiye ile Umman'ın dostluk ve karşılıklı güven temelinde gelişen güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Buluşmamız yalnızca mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla değil, geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturmak ve iki ülke özel sektörü arasında uzun vadeli işbirliklerinin temelini atmak amacıyla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

KONUTDER'in Türkiye'nin önde gelen konut geliştiricilerini temsil ettiğini kaydeden Yılmaz, Türk gayrimenkul sektörünün şehircilik, sürdürülebilirlik, kaliteli yaşam alanları ve uluslararası yatırım alanındaki bilgi birikimini Umman ile paylaşmaya hazır olduğunu anlattı.

Yılmaz, Umman'ın şehircilik, turizm ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini dile getirerek, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve deneyim aktarımı gibi birçok alanda önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu vurguladı.

"(Ziyaret) Uzun soluklu işbirliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz"

KONUTDER Başkanı Yılmaz, Türkiye ile Umman arasında gayrimenkul geliştirme alanında güçlü bir sinerji bulunduğuna inandıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk konut geliştiricilerinin tecrübesi ile Umman'ın vizyoner şehircilik yaklaşımını bir araya getirecek ortak projelerin her iki ülkeye de önemli değer katacağına inanıyoruz. Bu buluşmayı, üyelerimiz ile Ummanlı yatırımcılar arasında uzun soluklu işbirliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz."

Yılmaz, 5-8 Ekim'de Umman'da düzenlenecek Urban October-Urban, Home&Build Expo'ya katılarak bu ülkede geliştirilebilecek ortak yatırım ve proje fırsatlarını yerinde değerlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İşbirliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu

Toplantıda konuşmaların ardından gerçekleştirilen sunumlarda Umman'ın yatırım vizyonu, yeni şehir projeleri, sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı ve yatırım fırsatları değerlendirilirken KONUTDER tarafından da Türk konut sektörünün büyüklüğü, üretim kapasitesi ve iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği alanlarına ilişkin bilgiler verildi.

Katılımcılar, karşılıklı yatırım imkanları, ortak gayrimenkul geliştirme projeleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile Türk geliştiricilerin Umman'da, Ummanlı yatırımcıların ise Türkiye'de hayata geçirebileceği işbirliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.