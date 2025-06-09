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Ekonomi

Türk Kızılay 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Utku Şimşek  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Türk Kızılay 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, 2025 yılı için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini tamamladı.

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Bayramın ilk gününden itibaren kurban kesimlerine başlayan Kızılay, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışla toplamda 168 bin 584 hisse kurban kesimi yaptı.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği kurban kesiminden elde edilen etlerin yüzde 60'ını aşevlerinde sıcak yemek üretiminde kullanacak, kalan kısmını ise 800 gramlık konserve kavurma olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kavurma konservelerinin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatan Kızılay, yurt içi dağıtımlarda önceliği deprem bölgesindeki afetzede ailelere verecek.

Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinliler için bu yıl da uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uygulayan Kızılay, yurt içi kampanyası kapsamında Gazze için 21 bin 504 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, sınırlardan yardım geçişine izin verildiği an hızla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vekalet sahiplerine bilgi verildi

Kurban kampanyası kapsamında, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Burkina Faso, Kamerun, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan ve Moğolistan ile KKTC dahil olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen 137 bin 350 hisse kesiminden elde edilen kurban etleri ise dağıtılarak, yaklaşık 3 milyon 433 bin 750 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine SMS ve sesli mesaj ile kesimi yapılan kurbanlar hakkında bilgi verildi. Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü, Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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