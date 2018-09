İSTANBUL - Handan Güneş

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Dünya kahve pazarında yüzde 10'luk pay alan Türk kahvesinin tüketimini yüzde 20'lere yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kolbaşı, dünyada kahve pazarının çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacmi olan ürünün kahve olduğuna işaret eden Kolbaşı, "Dünya kahve trendinde espresso ve filtre kahvenin öne çıktığını görüyoruz. Dünyada günde yaklaşık 2,2 milyar fincan kahve içilmesine rağmen Türk kahvesi, pazardan yüzde 10 pay alabiliyor. Hedefimiz, Türk kahvesi tüketiminin yüzde 20 paya çıkması." diye konuştu.

Kolbaşı, Türk kahvesi makinesi satışlarının 35 milyon adetlik kahve makinası pazarındaki yerinin çok küçük olduğuna dikkati çekerek, "Türk kahvesinin dünyada hak ettiği konuma ulaşamamasının en önemli nedeni, Türk kahvesinde makineli çözümlerin diğer kahve türlerine kıyasla 100 yıl kadar gecikmesidir." yorumunu yaptı.

Kolbaşı, "Bizim gibi üreticilerin sundukları otomatik Türk kahvesi makinaları ile beraber Türk kahvesinin yayılımının önündeki makinalaşma bariyerinin ortadan kalkacağını ve Türk kahvesi tüketiminin hak ettiği noktaya varılacağını düşünüyoruz. Bu pazarın 2 katına çıkmasına yetecek ciddi bir hane potansiyelimiz var." bilgisini verdi.

"Neden dünyanın dört bir köşesinde Türk kahvesi olmasın ki?"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı, olabildiğince çok fuara katılıp bu tadı deneyimletmeye çalıştıklarını belirterek, Türk kahvesi, sunumuyla ve kültürel geçmişiyle de oldukça bütünleşen bir kahve olduğundan bu durumu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk Kahvesi'nin Türk lokumu kadar bilinmesi ve talep görmesinin en büyük istekleri olduğunu aktaran Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türk kahvesinin fincan, lokum ve su ile servisi, hatta fal... Tüm gelenekleri ile anlaşılması ve sevilmesi bizim için çok önemli. Mesela Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var. Birey olarak yurt dışında gittiğimiz restoranlardan Türk Kahvesi talep etmemizin bile farkındalık yarattığını düşünüyorum. Eskiden sadece cezve ile ulaşılabilen ideal lezzet ve köpük artık makinelerde rahatlıkla yapılabiliyor hem de her fincanda aynı lezzeti alabilme garantisi ile... Neden dünyanın dört bir köşesinde Türk kahvesi olmasın ki?"

Kolbaşı, Türkiye'de pazarın yaklaşık yüzde 17’sine sahip olduklarını ve bu payın OKKA Ailesine katılan yeni ürünlerle beraber yakın zamanda yüzde 20’ler seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

Hedeflerinin, ürün gamlarını inovasyonlar ile güçlendirip, çeşitlendirerek pazar liderliğine ulaşmak olduğunu vurgulayan Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Dünyada ise ihracatımızın yarısını içecek alanı ile gerçekleştiriyoruz ve çay, kahve gibi makinelerin ihracatı ile yerel kültürümüzün dünyaya taşınması sağlanmaya çalışıyoruz. Son 3 yılda, özellikle Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile ihracatta önemli bir artışımız var. Şu an Türkiye dışında 35 ülkede Arzum OKKA markası kullanılıyor. Afrika, Avrupa, Asya, Avusturalya’nın ardından Arzum OKKA Türk kahve makinalarımızı 2015 Mart ayında ABD'ye ihraç etmeye başladık. Şimdi aynı etkiyi Çin’de gerçekleştirmek istiyoruz. Çin’in lokal kahve zincirleri var. Oradaki kahve zincirlerinden birine Türk kahvesini sokmaya çalışıyoruz. Makinamızı gönderdik, şu an deneme aşamasında. Hedefimiz, ihracatta bu yükseliş trendini koruyarak, Arzum markasını bir dünya markası yapmak."

"3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor"

Murat Kolbaşı, Arzum ürünlerine ilişkin bilgi vererek, Türk kahvesi makinesi kategorisinde; elektrikli cezveleri "cezveli" ve "mırra", otomatik makineler tarafında ise Arzum OKKA, Arzum OKKA Minio ve yeni ürünleri Arzum OKKA Grandio ile yer aldıklarını anlattı.

Elektrikli cezvenin, kendilerinin pazarda liderliğini yaptıkları ve tüketici nezdinde klasik cezvelerin yerini alan önemli bir kategori dile getiren Kolbaşı, "Arzum olarak bu alana yatırım yapıyor ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. 2003 yılında ilk elektrikli cezveyi ürettik ve 2014 yılında Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesini yurt içi ve global pazara sunduk." ifadelerini kullandı.

Kolbaşı, Arzum OKKA'nın dünyada bir ilke öncülük ederek su haznesinden aldığı su ile kendini otomatik olarak yıkama özelliğine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Atık suyu ise yine ayrı bir haznede saklıyor. Bu sayede siz kahvenizi yudumlarken makineniz yıkanmış ve yeniden kullanıma hazırlanmış oluyor. Arzum OKKA, bu özellikleriyle ev ya da ofislerin tüm mekânlarında rahatlıkla kullanabiliyor. Yeni ürünümüz Arzum OKKA Grandio da aynı özelliğe sahip. Bununla beraber Arzum OKKA kahveyi doğrudan fincana servis yapıyor ve böylelikle ideal köpük kıvamını fincana eşit şekilde dağıtıyor. Aynı zamanda rakım ayarlama özelliği ile hangi coğrafyada olursanız olun kahvenizi bulunduğunuz bölgedeki en ideal kaynama sıcaklığın uygun şekilde hazırlayabilir ve her yerde aynı lezzeti ve kıvamı yakalayabilirsiniz."

Akıllı su teknolojisiyle birlikte kahveseverlere birçok yeni özellik sunan yeni ürünlerinin, tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabildiğini vurgulayan Kolbaşı, şunları aktardı:

"Türk kahvesinin ideal kıvamını ve bol köpüğünü en zahmetsiz haliyle fincanlara taşıyor. Akıllı su teknolojisi ile kahve porsiyonu için kullanılacak uygun su miktarını ayarlayan ürünümüz aynı zamanda haznesindeki su ile size kaç fincan kahve yapabileceğinizi de gösteriyor. Led aydınlatmalı dokunmatik paneliyle dikkat çeken Arzum OKKA Grandio; yavaş pişirme özelliği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor."

"Her an taze Türk Kahvesi keyfi yaşanabilecek"

İstanbul Kahve Festivali'nde ilk kez lanse ettikleri Türk kahvesi değirmeninin oldukça dikkati çektiğini belirten Kolbaşı, "Evet, kahve tutkunlarını oldukça sevindiren Türk kahvesi değirmenimiz ARZUM OKKA Beangourmet ile çekirdekten taptaze Türk kahvesi keyfini mutfaklara taşıyoruz artık. ARZUM OKKA Beangourmet ile artık OKKA’lar en taze kahveye kavuşuyor. Her türdeki ve her sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilme özelliğine sahip olan bu ürünümüzle dünyanın her yerinde, her an taze Türk Kahvesi keyfi yaşanabilecek." şeklinde konuştu.

Kolbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm Türk kahvesi makinelerimiz profesyonel kullanım için uygundur. Özellikle Arzum OKKA, kurumsal firmalar ve büyük restoranlar, kafe zincirleri tarafından çok tercih ediliyor. Arzum OKKA İçerisindeki elektronik kart sayesinde kahve pişirme sayınız ve sıklığınız gibi verileri kaydedebiliyor. Profesyonel kullanımda dileyen müşterilerimize bu kullanım bilgilerini raporlayabildiğimiz bir sistem altyapımız da mevcut. Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesine entegre edilen ve sim kart üzerinden veri erişimi sağlayan bir elektronik kart ile cihazın lokasyon bilgisi, hangi tarih ve saatte kaç kez kullanıldığı, herhangi bir arıza veya hata mesajı alındığında hatanın neden kaynaklandığı öğrenilebiliyor.

Profesyonel kullanım yapan müşterilerimize de garanti hizmeti sunuyoruz. Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi Arzum OKKA ile yapılmakta. Starbucks’ın Orta Doğu’daki şubelerinde de yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. OKKA ürünümüz Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi. Amerika’nın ardından Çin pazarı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."

Kolbaşı, OKKA Ailesi'nin bugüne dek birçok prestijli ödülün sahibi olduğunu kaydederek, "Olmaya da devam ediyor. Pazara yeni sunduğumuz Arzum OKKA Grandio ve ARZUM OKKA Beangourmet ürünlerimize Plus X Award 2018’de ödül aldık. Arzum OKKA Grandio, Yüksek Kalite, Tasarım ve Kullanım Kolaylığı ödüllerini aldı. ARZUM OKKA Beangourmet ise ergonomik tasarımıyla Kullanım Kolaylığı ödülünün sahibi oldu." diye konuştu.

Geri dönüp baktıklarında da birçok ödül sayabileceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arzum OKKA Minio, dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Awards’ın 2017 değerlendirmelerinde En İyi Tasarım ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Plus X Award’da, hem tasarım ‘Design’, hem kullanım kolaylığı ‘Ease of Use’ hem de ‘Best Product’ ödüllerinin sahibi oldu. Uluslararası kalite simgelerinden biri olan ve 37 tasarım uzmanından oluşan jüri tarafından Red Dot ödülüne layık görüldü. Haus & Garten tarafından incelenen Arzum OKKA Minio, özellikle geleneksel pişirme yöntemi, kullanma kolaylığı, güç tüketimi ve elde edilen kahvenin ideal sıcaklığı konularında 1.6 olan en iyi puanı alan kahve makinesi oldu.

Arzum OKKA ise Almanya’nın prestijli kurumlarından Haus & Garten tarafından gerçekleştirilen testlerde ‘Sehr Gut’ (En iyi/başarılı) kahve makinesi oldu. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli tasarım ödülleri olarak kabul edilen Red-Dot Awards ödülünün de sahiplerinden biri oldu. Ayrıca; tasarımı ve inovatif teknoloji kullanımı ile öne çıkan ürünlerin yarıştığı, dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award’da ‘Best Product’ ödülünün sahibi olan Arzum OKKA, başarısına başarı katmaya devam ediyor."