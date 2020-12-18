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Ekonomi

Türk ihracatçılar Tanzanya'ya yatırım için kolları sıvadı

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'yı ziyaret eden Türk iş insanları, bu ülkede farklı alanlarda yatırım yapacaklarını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 18.12.2020
Türk ihracatçılar Tanzanya'ya yatırım için kolları sıvadı

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Tanzanya Yatırım Merkezi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri artırmaya yönelik görüşmeler yaptı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Pusula Dış Ticaret Direktörü Bestami Keçeli, "Tanzanya'ya ihraç ettiğimiz ürünleri bu ülkede tesis kurarak üretmeye başlayacağız." dedi.

Keçeli, Tanzanya'da tarımsal ürünlerden minerallere, hayvancılıktan ormancılığa birçok alanda yatırım imkanı olduğu bilgisini paylaştı.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo ise Tanzanya'da bebek ve yetişkin bezi üretimi, tekstil ve mobilya, inşaat, tarım ve sağlık malzemeleri alanında yatırım fırsatları olduğunu söyledi.

Tanzanya hükümeti, ülkede yatırım yapmak isteyen yatırımcılara 10 yıla kadar kurumlar vergisi muafiyeti desteği sağlayacağını duyurmuştu.

Tanzanya ziyaretine Samsun’dan 10 Türk firması katıldı.

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