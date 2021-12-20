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Ekonomi

Türk hububat ve bakliyat ihracatçılarının yeni yıl hedefi 11 milyar dolar

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 11 ayda 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, 2022'deki hedeflerinin 11 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Fırat Özdemir   | 20.12.2021
Türk hububat ve bakliyat ihracatçılarının yeni yıl hedefi 11 milyar dolar

Gaziantep

Türkiye İhracatçı Birlikleri (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 11 ayda 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, 2022'deki hedeflerinin 11 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, bu yılın her sektörde olduğu gibi hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri sektöründe de zorlu geçtiğini belirtti.

Anadolu'nun verimli bereketli topraklarında yetiştirdikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini anlatan Altunkaya, "Dünya genelinde iki yıldır görülmekte olan ve milyarlarca insanı etkisi altına alan pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki tarımsal ürünlerimiz ilaçtan daha önemli. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, kesintisiz beslenmeye bağlı. Bundan sonraki süreçte ürünlerimizin dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle alıcı bulması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Altunkaya, salgının oluşturduğu olumsuz etkilere rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Orantısız artan lojistik giderleri, yüksek hammadde fiyatları bizleri zora soktu. 2021 yılı da 2020 gibi zorlu geçti. Bütün bunlara rağmen bizler ülke olarak ihracatçı bir ülke olma yolundaki adımlarımızdan ve yol haritamızdan vazgeçmedik. 2022 hedefimizi Türkiye genelinde 11 milyar dolar olarak belirledik. Ancak bu hedef gelişen ekonomik süreçte güncellenebilir. Dünya genelinde yaşanan olayları mercek altına alarak doğru adımlar atma yolunda ilerliyoruz."

Yılın 11 ayında Türkiye genelinden 172 ülkeye 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat yaptıklarına işaret eden Altunkaya, en çok geliri Irak, Suriye ve İran'dan elde ettiklerini sözlerine ekledi.

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