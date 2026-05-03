Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe tasarım kabiliyeti ve yüksek kalite standartlarıyla uluslararası pazarda meyvelerini toplayan Türkiye, bu sayede mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Türk gemi ve yat sektörü tasarım ve üretim becerisiyle ihracatta başarıyı yakaladı Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe tasarım kabiliyeti ve yüksek kalite standartlarıyla uluslararası pazarda meyvelerini toplayan Türkiye, bu sayede mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, gemi, yat ve hizmetleri sektörü, son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergiledi. 2018 ve 2019 yıllarında 1 milyar dolar seviyesine yakın gerçekleşen ihracat, 2022'de 1 milyar 453 milyon doları aşarak ivme kazandı.

Sektör, 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatını 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 artarak 457 milyon 392 bin dolardan 932 milyon 365 bin dolara ulaştı.

İmalatçıların artan deneyimi ve özellikle özel üretim yat projelerinde geliştirdiği tasarım kabiliyeti, Türkiye'yi bu sektörde uluslararası rekabette öne çıkardı. Mega yat imalatında Hollanda'yı geçen Türkiye, İtalya'nın ardından dünya ikincisi konumunda yer alıyor.

Sektör, Avrupa pazarından gelen talep, yüksek kalite ve zamanında teslim edilen projelere imza atarak ihracat artışını destekledi. Son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar ve üretim altyapısındaki güçlenme de büyümeyi hızlandırdı.

Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Akduman, AA muhabirine, İstanbul Tuzla'nın mega yat üretiminde ihtisaslaşarak 40-70 metre segmentinde öne çıktığını söyledi.

Son yıllarda Yalova'da yeni mega yat tesislerinin devreye alındığını belirten Akduman, İzmir, Bursa ve Antalya'da ise 24 metre altı üretimin yoğunlaşarak pazarın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu ifade etti.

Devlet desteklerinin sektöre önemli katkı sağladığını ifade eden Akduman, yeni tasarım ve modellerle farklı pazarlara açıldıklarını, bu pazarlardan alınan geri dönüşlerle ihracat potansiyelini büyüttüklerini, daha önce girilmeyen ülkelerde ihaleler alarak üretimlerini ihraç ettiklerini kaydetti.

"Ülkemiz mega yat üretimde dünyada ikinci sıraya geldi"

Sektörün başarılı bir ihracat süreci geçirdiğini vurgulayan Akduman, şöyle devam etti:

"İhracat başarısındaki en büyük etkenlerden biri yerli üretimin, yerli üreticinin kendisini geliştirmeye uğraşması. Avrupa'da bile üretilmeyen aksesuar imalatlarını artık kendimiz yapıp teknelerimizi dünyaya pazarlayabilir hale getirdik. Bu da bizim pazar payımızı sürekli artırmakta. Ülkemiz mega yat üretimde dünyada ikinci sıraya geldi. Mega yat imalatında, dizaynından parçasına, üzerine konulan malzemesinin estetiksel duruşundan kullanım amacına uygunluğuna kadar Avrupa'nın çok önüne geçti. Bu durum ihracat ve pazar payının artmasını sağlıyor."

Teknik ve meslek okullarında branşlaşma eksikliğinin sektörün önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Akduman, bu alandaki iyileşmeyle kalifiye eleman ihtiyacının karşılanabileceğini, sektörün kısa vadede 2 yıl içinde 3,5 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

İzmir merkezli yat üreticisi Ege Sancak'ın Satış ve Pazarlama Müdürü Merve Nur Karakaya da yılda yaklaşık 150 tekne ürettiklerini ve 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Sektörde ihracatın hızla arttığını belirten Karakaya, üreticilerin teknik bilgi birikimini geliştirerek Avrupa standartlarında üretim seviyesine ulaştığından bahsetti.

Türk yatlarının Avrupalılar tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Karakaya, "Zamanında, başarılı ve sorunsuz teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı ihracat adeti ve oranı yüzdelik olarak da çok fazla arttı." diye konuştu.