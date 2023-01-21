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Ekonomi

Türk fındığı yeni pazar bulmak için 15 ülkede tanıtılacak

Türk fındığı, Giresun Ticaret Borsasınca hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde hedef pazarlar arasındaki 15 ülkede tanıtılacak.

Atakan Çıtlak   | 21.01.2023
Türk fındığı yeni pazar bulmak için 15 ülkede tanıtılacak

Giresun

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyanın en önemli fındık üreticisi ve ihracatçısı olduğunu söyledi.

Ülkenin bu konumunun korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bölük, borsa olarak bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bölük, Türkiye'nin fındık ihracatının artırılması amacıyla hazırladıkları UR-GE projesinin Ticaret Bakanlığınca desteklendiğini ifade etti.

Fındıkta yeni pazar bulmanın önemine işaret eden Bölük, "Fındık ticareti yapan, fındıkla iştigal eden herkes, 'Fındığı daha fazla nerede ve ne şekilde değerlendirebiliriz?' diye kafa yoruyor. Biz de bu yönde çalışmalar yürütüyoruz, yeni pazarların peşinde koşuyoruz." dedi.

Bölük, hazırladıkları proje ile fındığın en az satıldığı, satılma potansiyeli olan ülkeleri tespit ederek tanıtım yapmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Çin, önemli bir pazar ve her geçen yıl ihracat miktarı artıyor. Hindistan da nüfusu bakımından ciddi bir pazar. Meksika, Brezilya, daha da ihracatımızın artabileceği Rusya gibi ülkelerdeki fındık ve çikolata sanayi firmalarıyla irtibata geçeceğiz. Buralara gidecek ve fındığı anlatacak, tanıtacağız." diye konuştu.

"Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmak için projeler planlıyoruz"

Türk fındığının tanıtımına yönelik İngiltere, Fransa, Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, Çin, Almanya, Hollanda, Belçika, Meksika, Japonya, Çin, Hindistan ve Rusya'da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerinin altını çizen Bölük, şunları kaydetti:

"Özellikle katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmak için projeler planlıyoruz. Yeni pazarlar peşinde koşarken yapmamız gereken başka bir şey daha var. 'Fındığı, sıkıştığı çikolata sanayisinin dışına çıkarıp başka sektörlerde de kullanabilir miyiz?' diye kafa yormamız da gerekiyor. Fındığın yeni sektörlerde de kullanımını sağlamayız. Bu yönde de çalışmalarımız mevcut."

Bölük, ihtisas alanı fındık olan Giresun Üniversitesi ile başta araştırmalar olmak üzere ortak projeler yürüteceklerini sözlerine ekledi.

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