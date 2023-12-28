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Ekonomi

Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'ın sermayedarı oldu

Emirhan Yılmaz  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'ın sermayedarı oldu

İstanbul

Türk Eximbank, Africa Finance Corporation'ın (AFC) çıkarılmış hisselerini satın alarak, kuruluşun yüzde 3,29 oranında sermayedarı oldu.

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Aralık 2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; Afrika'nın en önemli çok taraflı finansal kuruluşlarından biri olan AFC'nin çıkarılmış hisselerinden satın alınarak yüzde 3,29 oranında sermayedar olunmuştur." ifadesine yer verildi.

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