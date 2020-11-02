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Ekonomi

Türk dünyası iş camiasından Azerbaycan'a destek bildirisi

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş camiasının Azerbaycan'a desteğinin ifade edildiği bildiri kabul edildi.

Ruslan Rehimov   | 02.11.2020
Türk dünyası iş camiasından Azerbaycan'a destek bildirisi

Bakü

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında kabul edilen bildiride, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların şiddetle kınandığı bildiride, dünya kamuoyundan Ermenistan'a, saldırılara son vermesini ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etmeleri istendi.

Bildiride, Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

"İşgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek vermek için Bakü'de bulunduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"Topraklarını işgalden kurtarma mücadelesi veren kahraman Azerbaycan ordusuna başarılar diliyorum. Azerbaycan ordusunun gösterdiği ilerleme tüm Türk dünyasına gurur vermekte ve sevindirmektedir. Karşılıklı yardım ve dayanışma içinde bu savaştan Azerbaycan halkının destan yazarak çıkacağına inanıyorum. Azerbaycan halkı gelecek nesillere bırakmak üzere altın harflerle tarih yazmaktadır. Hem Türk dünyası iş dünyası hem de Türk iş camiası olarak işgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." 

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