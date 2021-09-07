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Ekonomi

Turizmde çeşitlilikle seyahat gelirlerinin 3 yılda 33 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle daralan turizmi yeniden canlandırmak için yol haritasını belirlerken, bu alanda sağlanacak çeşitlilikle seyahat gelirlerinin 3 yılda 33 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Zeynep Canlı   | 07.09.2021
Turizmde çeşitlilikle seyahat gelirlerinin 3 yılda 33 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor

Ankara

AA muhabirinin, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, gelecek 3 yılda turizmi 12 aya yaymaya yönelik çeşitli stratejiler uygulanacak.

Kovid-19 salgınıyla dünya genelinde devreye konulan kısıtlayıcı önlemler uluslararası turizmi olumsuz etkiledi. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seyahat gelirlerinde ciddi kayba yol açtı. Böylece, 2020 yılında seyahat gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 65,7 azalarak 10,2 milyar dolara geriledi.

Bu yıl salgının uluslararası turizm üzerindeki etkisinin azalması sonucu Türkiye'de seyahat gelirlerinin toparlanarak 17 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Söz konusu gelirlerin, 2022'de 25 milyar dolara, 2023'te 30 milyar dolara ve 2024'te 33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salgının hala sürüyor olması nedeniyle hizmet ticaretindeki toparlanmanın mal ticaretine göre daha zayıf kalması öngörülüyor.

Nitelikli yatak kapasitesi artırılacak

Programda belirlenen hedefler doğrultusunda, hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacak.

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacak.

Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Ülkenin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi amacıyla ticaret diplomasisi araçları ile bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin bir şekilde kullanılacak.

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