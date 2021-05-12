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Ekonomi

Turizm tesisi yapılmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilenlerin bazı ödemeleri ertelenecek

Turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedellerinin ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Barış Gündoğan   | 12.05.2021
Turizm tesisi yapılmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilenlerin bazı ödemeleri ertelenecek

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Konunun AK Parti Grubu ve milletvekilleri ile paylaşıldığı da kaydedildi.


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